Buktikan Popularitasnya, Mimi OH MY GIRL akan Debut Solo? Simak Lebih Lanjut

Mimi Oh My Girl. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Menunjukkan popularitasnya, Mimi anggota grup Korea OH MY GIRL bersiap untuk debut solo resminya
Dikutip dari Soompi, Minggu (2/8), agensi Mimi mengumumkan bahwa ia sedang mempersiapkan debut sebagai artis solo akhir bulan ini.
Karya ini akan menjadi single solo pertamanya sejak debut bersama OH MY GIRL pada tahun 2015, menarik perhatian.
Menuai antusias, Mimi juga akan merilis single yang diproduksi sendiri pada tanggal 20 Agustus, yang pastinya tak sabar untuk dinantikan.
“Karena Mimi secara aktif berpartisipasi dalam seluruh proses produksi single ini, menampilkan sisi baru dirinya sebagai seorang artis yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya,” ungkap agensi.
Agensi meminta agar penggemar memberikan banyak perhatian serta dukungan tulus pada single Mimi nantinya
Ia juga berpartisipasi dalam keseluruhan produksi single, termasuk menggubah musik dan lirik untuk lagu tersebut.
Mimi dikatakan telah memasukkan gaya dan identitas musiknya yang khas ke dalamnya, melalui debut solonya, ia bertujuan untuk menampilkan beragam bakatnya
Rencananya, single solo pertama Mimi akan dirilis secara online pada 20 Agustus pukul 18.00 KST, yang pastinya menuai antusias.
Mimi merupakan anggota Oh My Girl, mereka telah merilis karya Eternally (2019) dan The Fifth Season (2020) yang menampilkan perpaduan menarik antara K-pop, J-pop, dan EDM.
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