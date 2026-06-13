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Aulia Ramadhani
Sabtu, 13 Juni 2026 | 18.58 WIB

EVAN (Heeseung) Siap Debut Solo, Rilis Teaser untuk RIDE OR DIE

EVAN (Soompi) - Image

EVAN (Soompi)

JawaPos.com - Keluar dari boygrup Korea ENHYPEN, kini EVAN (Heeseung), bersiap untuk debut solonya yang selalu menjadi perbincangan hangat.

Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (13/6), kini, ia terlihat  lebih percaya diri akan karya-karya spektakulernya yang segera dirilis

Belakangan ini pada 11 Juni, poster konsep untuk single digital solo pertama EVAN, RIDE OR DIE, telah dirilis.

Ia juga membagikan sebuah teaser, dimana EVAN terlihat duduk di tempat nyaman sembari menghadap laptop.

Jaket kulit serta celana jeans ia gunakan, yang pastinya menambah ketampanan dari idol bersuara emas itu.

Jika sesua jadwal, karya baru yang siap menghibur penggemar itu akan dirilis pada 22 Juni pukul 18.00 KST.

Seperti yang diketahui, EVAN awalnya debut pada tahun 2020 sebagai anggota ENHYPEN. Namun, ia memutuskan untuk meninggalkan grup pada 10 Maret 2026.

Banyak penggemar yang terkejut dengan kabar itu, ia pun mengubah nama panggungnya dari Heeseung menjadi EVAN.

Setelah menunjukkan kemampuannya dalam penulisan lagu, komposisi, dan produksi melalui lagu-lagu seperti Highway 1009.

Ia juga berada di balik lagu Dial Tragedy selama masa baktinya di grup ENHYPEN, perhatian kini terfokus pada jenis musik apa yang akan ia sajikan sebagai artis solo pada Juni mendatang.

Editor: Candra Mega Sari
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