EVAN (Heeseung) Siap Debut Solo, Rilis Teaser untuk RIDE OR DIE

EVAN (Soompi)
JawaPos.com - Keluar dari boygrup Korea ENHYPEN, kini EVAN (Heeseung), bersiap untuk debut solonya yang selalu menjadi perbincangan hangat.
Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (13/6), kini, ia terlihat lebih percaya diri akan karya-karya spektakulernya yang segera dirilis
Belakangan ini pada 11 Juni, poster konsep untuk single digital solo pertama EVAN, RIDE OR DIE, telah dirilis.
Ia juga membagikan sebuah teaser, dimana EVAN terlihat duduk di tempat nyaman sembari menghadap laptop.
Jaket kulit serta celana jeans ia gunakan, yang pastinya menambah ketampanan dari idol bersuara emas itu.
Jika sesua jadwal, karya baru yang siap menghibur penggemar itu akan dirilis pada 22 Juni pukul 18.00 KST.
Seperti yang diketahui, EVAN awalnya debut pada tahun 2020 sebagai anggota ENHYPEN. Namun, ia memutuskan untuk meninggalkan grup pada 10 Maret 2026.
Banyak penggemar yang terkejut dengan kabar itu, ia pun mengubah nama panggungnya dari Heeseung menjadi EVAN.
Setelah menunjukkan kemampuannya dalam penulisan lagu, komposisi, dan produksi melalui lagu-lagu seperti Highway 1009.
Ia juga berada di balik lagu Dial Tragedy selama masa baktinya di grup ENHYPEN, perhatian kini terfokus pada jenis musik apa yang akan ia sajikan sebagai artis solo pada Juni mendatang.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa