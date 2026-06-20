Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 21 Juni 2026 | 03.10 WIB

Teaser MV 'Ride Or Die' Resmi Dirilis, EVAN Tunjukkan Pesona Baru sebagai Solois

EVAN (Pinterest @ece sim) - Image

EVAN (Pinterest @ece sim)

JawaPos.com - Setelah lama membangun rasa penasaran para penggemar, EVAN akhirnya membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya sebagai solois.

Penyanyi asal Korea Selatan itu resmi mengumumkan debut solonya melalui single bertajuk 'Ride Or Die', yang akan dirilis pada 22 Juni 2026.

Bersamaan dengan pengumuman itu, teaser video musik (MV) untuk lagu utama juga telah tayang di kanal YouTube resmi dan langsung mencuri perhatian pecinta K-pop.

Meski hanya berdurasi singkat, teaser MV berhasil meninggalkan kesan mendalam. Setiap potongan adegan dikemas dengan sinematografi yang artistik, memadukan pencahayaan, nuansa gelap, dan ekspresi emosional EVAN yang begitu kuat.

Tanpa banyak dialog, video itu mampu membangun atmosfer misterius sekaligus mengundang rasa penasaran mengenai kisah yang akan disampaikan dalam MV versi lengkap.

Tak hanya mengandalkan visual, debut solo EVAN juga menunjukkan keseriusannya sebagai musisi.

Single digital 'Ride Or Die' akan berisi dua lagu, yaitu lagu utama 'Ride Or Die' dan lagu pendamping 'Overflow'.

Menariknya, EVAN turut berpartisipasi dalam proses kreatif, mulai dari penulisan lirik, komposisi, produksi musik, hingga pengembangan konsep visual. Keterlibatan ini menjadi bukti keinginannya untuk memperkenalkan warna musik yang benar-benar merepresentasikan dirinya.

Sebelum teaser MV dirilis, EVAN lebih dulu membagikan cuplikan audio dari kedua lagu.

Sekilas melodi yang diperdengarkan memperlihatkan karakter musik pop modern dengan sentuhan emosional yang kuat.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Jadi Member Girls Generation Pertama yang Menikah, Tiffany Dibanjiri Reaksi Tak Terduga - Image
Entertainment

Jadi Member Girls Generation Pertama yang Menikah, Tiffany Dibanjiri Reaksi Tak Terduga

Rabu, 17 Juni 2026 | 19.09 WIB

Kang Min Ah jadi Aktris Top dan Mantan Anggota Girl Group, Saksikan dalam Drama Love in Sync - Image
Entertainment

Kang Min Ah jadi Aktris Top dan Mantan Anggota Girl Group, Saksikan dalam Drama Love in Sync

Rabu, 10 Juni 2026 | 04.53 WIB

Bikin Nyesek, Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls Generation Resmi Putus Setelah 14 Tahun Pacaran - Image
Infotainment

Bikin Nyesek, Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls Generation Resmi Putus Setelah 14 Tahun Pacaran

Rabu, 10 Juni 2026 | 02.44 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore