Teaser MV 'Ride Or Die' Resmi Dirilis, EVAN Tunjukkan Pesona Baru sebagai Solois

JawaPos.com - Setelah lama membangun rasa penasaran para penggemar, EVAN akhirnya membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya sebagai solois.

Penyanyi asal Korea Selatan itu resmi mengumumkan debut solonya melalui single bertajuk 'Ride Or Die', yang akan dirilis pada 22 Juni 2026.

Bersamaan dengan pengumuman itu, teaser video musik (MV) untuk lagu utama juga telah tayang di kanal YouTube resmi dan langsung mencuri perhatian pecinta K-pop.

Meski hanya berdurasi singkat, teaser MV berhasil meninggalkan kesan mendalam. Setiap potongan adegan dikemas dengan sinematografi yang artistik, memadukan pencahayaan, nuansa gelap, dan ekspresi emosional EVAN yang begitu kuat.

Tanpa banyak dialog, video itu mampu membangun atmosfer misterius sekaligus mengundang rasa penasaran mengenai kisah yang akan disampaikan dalam MV versi lengkap.

Tak hanya mengandalkan visual, debut solo EVAN juga menunjukkan keseriusannya sebagai musisi.

Single digital 'Ride Or Die' akan berisi dua lagu, yaitu lagu utama 'Ride Or Die' dan lagu pendamping 'Overflow'.

Menariknya, EVAN turut berpartisipasi dalam proses kreatif, mulai dari penulisan lirik, komposisi, produksi musik, hingga pengembangan konsep visual. Keterlibatan ini menjadi bukti keinginannya untuk memperkenalkan warna musik yang benar-benar merepresentasikan dirinya.

Sebelum teaser MV dirilis, EVAN lebih dulu membagikan cuplikan audio dari kedua lagu.