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Leni Setya Wati
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.37 WIB

Pecinta K-Pop Wajib Tahu! 11 K-Drama yang Satukan Beberapa Idol dari Grup yang Sama

exo next door (x @bbhbaekk)
exo next door (x @bbhbaekk
 
JawaPos.com – Tak hanya bersinar di atas panggung, tetapi juga semakin aktif membangun karier di dunia akting.
 
Ada sejumlah K-Drama yang mempertemukan dua atau bahkan lebih anggota dari grup yang sama dalam satu judul, menghadirkan chemistry yang sudah terbangun sejak mereka berkarier bersama di industri musik.
 
Dikutip dari soompi, beberapa drama yang masuk dalam daftar ini antara lain "Dream High" yang menampilkan Taecyeon dan Wooyoung dari 2PM, "Dream High 2" dengan Jinyoung dan Jay B dari GOT7, serta "Imitation" yang mempertemukan Chani dan Hwiyoung dari SF9.
 
Kehadiran mereka memberi warna tersendiri bagi cerita sekaligus menjadi daya tarik bagi para penggemar K-Pop.
 
Penggemar EXO dapat menyaksikan "EXO Next Door" yang dibintangi Chanyeol, D.O., Baekhyun, dan Sehun.
 
Sementara penggemar ASTRO bisa bernostalgia lewat "To Be Continued", drama web yang melibatkan seluruh anggota grup sebelum mereka resmi debut.
 
Kedua judul ini menjadi contoh bagaimana popularitas grup dimanfaatkan untuk menghadirkan cerita yang dekat dengan para penggemar.
 
Daftar tersebut juga mencakup drama yang menampilkan beberapa anggota ATEEZ dalam "Imitation", serta berbagai produksi lain yang memperlihatkan kemampuan para idol bertransformasi menjadi aktor.
 
Tak sedikit dari mereka yang kemudian sukses membangun karier akting secara mandiri tanpa meninggalkan aktivitas bermusik.
 
Idol yang berakting dalam satu drama bersama rekan satu grup menjadi bukti bahwa industri hiburan Korea semakin mendorong para artis untuk mengembangkan kemampuan di berbagai bidang.
 
Bagi pencinta K-Drama sekaligus K-Pop, deretan judul ini menawarkan pengalaman menonton yang unik karena menghadirkan chemistry alami yang telah terbentuk sejak lama di atas panggung.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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