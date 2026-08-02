8 Lagu B-Side K-Pop Terbaik 2026 yang Wajib Masuk Playlist, dari BTS hingga TXT 

txt (x @slist2015)

JawaPos.com – Di balik kesuksesan title track, sering kali tersembunyi lagu-lagu B-side yang memiliki kualitas tak kalah memikat. Memasuki paruh kedua 2026, Soompi merangkum delapan lagu B-side K-pop yang dinilai layak mendapat perhatian lebih karena menawarkan warna musik, lirik, dan karakter yang berbeda dari lagu utama masing-masing album.

Mulai dari BTS, Tomorrow X Together (TXT), ENHYPEN, IVE, LE SSERAFIM, hingga grup dan solois lain yang sukses memperkaya album mereka dengan lagu-lagu non-title yang memanjakan telinga.

Menurut Soompi, lagu-lagu ini membuktikan bahwa kualitas sebuah album tidak hanya ditentukan oleh single utama.

B-side sering menjadi ruang bagi para artis untuk mengeksplorasi genre baru dan menunjukkan sisi musikalitas yang lebih luas.

Tanpa tekanan untuk menjadi lagu promosi utama, banyak trek B-side justru menghadirkan aransemen yang lebih eksperimental, lirik yang lebih personal, hingga vokal yang semakin menonjol.

Hal inilah yang membuat para penggemar setia selalu menantikan keseluruhan isi album, bukan hanya title track.

Dalam daftar pilihannya, Soompi menyoroti delapan lagu berikut sebagai B-side terbaik sepanjang 2026 sejauh ini:

BTS – "Body to Body"

TXT – "One More Day"

ENHYPEN – "Satellite"

IVE – "Blooming"

LE SSERAFIM – "Gravity"

aespa – "Blue Flame"