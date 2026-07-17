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Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.29 WIB

Poster Perdana ALL or NOTHING Dirilis, Enam Idol K-Pop Siap Rebut Gelar "Pangeran" di Mesir

All or Nothing (x @soompi)
All or Nothing (x @soompi
 
JawaPos.com - Variety show terbaru berjudul ALL or NOTHING merilis poster perdana para pemainnya.
 
Dikutip dari soompi, variety ini mengusung konsep perjalanan penuh kompetisi di Mesir, program ini akan mempertemukan sederet idol K-pop dalam misi seru yang menentukan apakah mereka menikmati liburan mewah atau justru harus bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
 
Selama tujuh hari enam malam, peserta akan menjelajahi tiga kota ikonik di Mesir, yakni Kairo, Luxor, dan Hurghada.
 
Di setiap destinasi, mereka harus mengikuti berbagai permainan demi memperebutkan gelar "pangeran" yang membawa keuntungan istimewa.
 
Deretan idol yang bergabung dalam acara ini terdiri dari Leeteuk dan Shindong SUPER JUNIOR, DAWN, Kim Yo Han WEi, serta Johnny dan Jisung NCT.
 
Para bintang dari berbagai generasi K-pop ini diprediksi menghadirkan chemistry unik sekaligus persaingan yang menghibur.
 
Konsep acara menawarkan hadiah dan hukuman yang kontras. Pemenang setiap tantangan akan menikmati pengalaman ala bangsawan dengan hotel mewah dan hidangan premium.
 
Sebaliknya, peserta yang kalah harus menjalani misi tak terduga hingga bermalam di tenda, menjadikan setiap episode penuh kejutan.
 
Poster terbaru menampilkan keenam anggota dengan penampilan elegan berlatar Piramida Mesir, memperkuat tema "pangeran K-pop" yang diusung acara.
 
Visual megah tersebut sekaligus memberi gambaran suasana petualangan yang akan mereka jalani di salah satu destinasi paling bersejarah di dunia.
 
ALL or NOTHING dijadwalkan tayang perdana pada 27 Juli mendatang. Dengan perpaduan kompetisi, wisata, dan interaksi antarbintang K-pop, acara ini digadang-gadang menjadi salah satu variety show yang paling dinantikan penggemar musim panas ini.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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