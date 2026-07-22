BTS Cetak Tonggak Bersejarah sebagai Grup K-Pop Pertama Tampil di Halftime Show Final Piala Dunia FIFA

JawaPos.com – BTS mencetak sejarah sebagai grup K-pop pertama yang tampil pada Pertunjukan Paruh Waktu Final Piala Dunia FIFA.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (22/7), Penampilan tersebut berlangsung saat final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina serta menjadi bagian dari pertunjukan paruh waktu perdana dalam sejarah turnamen.

Pencapaian ini semakin mempertegas posisi BTS sebagai salah satu grup musik dengan pengaruh global terbesar saat ini.

Dalam pertunjukan tersebut, BTS tampil bersama sejumlah musisi internasional, seperti Madonna, Shakira, dan Justin Bieber. Grup beranggotakan tujuh personel itu membawakan lagu hit mereka, “Dynamite”, yang sukses mengantarkan mereka ke puncak tangga lagu Billboard Hot 100 pada 2020.

Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari penonton di stadion maupun penggemar di berbagai negara.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh BIGHIT MUSIC, BTS mengaku bangga dapat menjadi bagian dari pertunjukan bersejarah tersebut. Mereka menyebut tampil pada pertunjukan paruh waktu Final Piala Dunia FIFA sebagai pengalaman yang telah lama diimpikan sejak masih kecil.

BTS juga menyampaikan terima kasih kepada ARMY di seluruh dunia atas dukungan yang terus mengantarkan mereka meraih berbagai pencapaian internasional.

Pada penampilan penutup, BTS kembali naik ke panggung bersama Coldplay, Shakira, Justin Bieber, serta sejumlah penampil lainnya untuk membawakan lagu “We Dance”.

Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari kampanye FIFA Global Citizen Education Fund yang bertujuan mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai negara.