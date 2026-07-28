5 Drama Korea yang Wajib Ditonton Setelah Agent Kim Reactivated, Penuh Aksi dan Balas Dendam

so ji sub dalam drama agent kim reactivated (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Kesuksesan Agent Kim Reactivated membuat banyak penggemar mencari tontonan lain yang menawarkan aksi menegangkan, pertarungan seru, dan kisah balas dendam yang memuaskan.
Dibintangi So Ji Sub sebagai mantan agen Korea Utara yang kembali beraksi demi menyelamatkan putrinya, drama ini berhasil mencuri perhatian berkat perpaduan aksi brutal, emosi keluarga, dan perjuangan menegakkan keadilan.
Dikutip dari soompi, bagi penonton yang menyukai sosok pahlawan yang menghukum para pelaku kejahatan dan sedang menvari tontonan yang sesuai. Berikut rekomendarsinya,
Taxi Driver menjadi pilihan pertama. Drama ini mengikuti kisah Kim Do Gi, mantan perwira militer yang bekerja untuk layanan taksi rahasia yang membalas dendam atas nama para korban ketidakadilan. Setiap misi menghadirkan penyamaran baru, aksi penuh strategi, dan kepuasan saat para penjahat menerima hukuman setimpal.
The K2, yang memadukan aksi intens dengan intrik politik. Drama ini mengisahkan mantan tentara bayaran yang menjadi pengawal seorang kandidat presiden. Dengan adegan laga yang memukau dan konspirasi politik yang menegangkan, The K2 menawarkan pengalaman serupa bagi penonton yang menyukai aksi penuh risiko dan karakter utama berkemampuan luar biasa.
Lookout layak masuk daftar tontonan. Drama ini menampilkan sekelompok orang yang pernah menjadi korban kejahatan dan memutuskan bekerja sama untuk menghukum pelaku yang lolos dari jerat hukum.
Bloodhounds menghadirkan aksi tanpa henti melalui dua petinju muda yang melawan jaringan rentenir demi melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Kedua drama tersebut sama-sama menawarkan perpaduan aksi keras dan nilai persahabatan yang kuat.
My Name, drama yang mengikuti perjalanan seorang perempuan yang menyusup ke kepolisian demi membalas kematian ayahnya. Dengan koreografi pertarungan yang brutal, cerita penuh pengkhianatan, dan emosi yang mendalam, drama ini menjadi pilihan tepat bagi penggemar Agent Kim Reactivated yang menginginkan kisah balas dendam dengan intensitas tinggi.
Kelima drama tersebut menawarkan sensasi yang berbeda, tetapi memiliki benang merah berupa aksi menegangkan, perjuangan mencari keadilan, dan karakter utama yang pantang menyerah.
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