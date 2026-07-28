5 Drama Korea yang Wajib Ditonton Setelah Agent Kim Reactivated, Penuh Aksi dan Balas Dendam

The K2, yang memadukan aksi intens dengan intrik politik. Drama ini mengisahkan mantan tentara bayaran yang menjadi pengawal seorang kandidat presiden. Dengan adegan laga yang memukau dan konspirasi politik yang menegangkan, The K2 menawarkan pengalaman serupa bagi penonton yang menyukai aksi penuh risiko dan karakter utama berkemampuan luar biasa.