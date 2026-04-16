Aulia Ramadhani
16 April 2026, 14.23 WIB

Disukai Penggemar, SWIM Milik Grup BTS Jadi MV K-Pop Pertama di Tahun 2026 yang Raih 100 Juta Penayangan

BTS. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Membuat gebrakan di kalangan penggemar, boygrup Korea BTS telah meraih pencapaian YouTube yang mengesankan lainnya dengan lagunya SWIM.

Dilansir dari Soompi, Kamis (16/4), video musik yang bertajuk SWIM kabarnya telah meraih sebanyak 100 juta penayangan di YouTube.

Dalam waktu singkat, mereka hanya membutuhkan sekitar 26 hari sejak perilisan video musik pada tanggal 20 Maret pukul 1 siang KST untuk mencapai prestasi tersebut.

Jumlah itu juga menjadikan SWIM sebagai video musik K-pop pertama yang dirilis pada tahun 2026, dimana ini makin membuat penggemar bahagia.

Pesona serta bakat anggota BTS tersebut memang selalu menjadi sorotan media dan juga penggemar yang telah mendukungnya sejak awal berkarir.

Album barunya, ARIRANG juga menjadi yang terlaris dan album paling banyak diputar (streaming) di Amerika Serikat

Karya baru mereka juga debut di peringkat No. 1 di tangga lagu Billboard Top Album Sales dan Top Streaming Albums.

Total skor album tersebut mencakup 532.000 penjualan album tradisional dan 95.000 unit streaming setara album (SEA).

Kabarnya jumlah yang didapat tersebut setara dengan 99,10 juta streaming audio on-demand di minggu pertama album

Mereka juga merilis lagu 2.0, yang diproduksi oleh Mike WiLL Made-It dan Pluss, 2.0 berisi lirik yang ditulis RM, j-hope, V, Jungkook, dan Suga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
