Aulia Ramadhani
Rabu, 27 Mei 2026 | 14.47 WIB

Tuai Prestasi, Video Musik Lagu B-side ‘2.0’ Milik BTS Capai 100 Juta Penayangan

BTS. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Sekali lagi menorehkan prestasi, boygrup Korea BTS berhasil membuat sejarah dengan video musik lagu B-side ‘2.0’ yang mencapai 100 juta penayangan.

Dikutip dari Soompi, Rabu (27/5), penggemar yang mendukungnya pun turut merasakan kebahagian dengan prestasi tersebut

Video musik grup berjudul 2.0, salah satu lagu B-side dari album terbaru mereka ARIRANG, melampaui 100 juta penayangan pada 26 Mei sekitar pukul 3 sore KST.

Jumlah tersebut diraih hanya dalam waktu sekitar 54 hari dan 15 jam sejak dirilis pada 2 April pukul 12 pagi KST.

Seperti yang diketahui, 2.0 adalah satu-satunya lagu B-side dan video musik K-pop keempat secara keseluruhan di tahun 2026 yang mencapai 100 juta penayangan.

Menarik perhatian dan antusias penggemar, sebelumnya juga ada karya lainnya yaitu SWIM, CHOOM, dan RUDE!

Kabarnya karya mereka, ARIRANG mendapat total 44.000 unit album setara selama minggu yang berakhir pada 14 Mei.

Di sisi lain, ARIRANG juga raih penjualan vinyl minggu terbesar di AS untuk album grup mana pun dengan penjualan 208.000 unit vinyl saja di minggu pertama.

Sementara itu, Luminate (sebelumnya Nielsen Music) menyebut ARIRANG memperoleh rekor 641.000 unit album setara selama minggu yang berakhir pada 26 Maret.

ARIRANG juga menjadi album terlaris dan album yang paling banyak diputar (streaming) di Amerika Serikat.

