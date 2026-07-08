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Abdul Rahman
Rabu, 8 Juli 2026 | 23.39 WIB

20 Tahun Vakum, Ria Resty Fauzy Comeback Lewat Single 'Rindu yang Menyiksa'

Penyanyi senior Ria Resty Fauzy. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Penyanyi senior Ria Resty Fauzy. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Setelah kurang lebih 20 tahun vakum tidak merilis karya baru, penyanyi senior Ria Resty Fauzy akhirnya comeback ke industri musik Indonesia di tahun 2026 ini.

Momen comeback tersebut ditandai dengan peluncuran single terbaru berjudul Rindu yang Menyiksa, sekaligus menjadi penegas bahwa semangat berkarya Ria tidak mengenal usia dan waktu.

Keputusan untuk kembali ke studio rekaman sejatinya bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ria Resty Fauzy mengaku rindu untuk kembali bernyanyi sudah lama ia pendam, terutama ketika melihat rekan-rekan seangkatannya masih aktif dan tampil di televisi.

Rasa rindu itu yang akhirnya mendorong Ria Resty Fauzy untuk kembali ke dunia musik yang telah membesarkan namanya.

"Iya, tiarap selama 20 tahun. Awalnya, ketika melihat teman-teman satu angkatan dengan saya mereka nyanyi di TV jujur ada rasa rindu, kangen gitu pengen nyanyi," ujar Ria Resty Fauzy dalam jumpa pers di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

Menurutnya, industri musik kini telah mengalami perubahan besar dibanding saat dirinya masih aktif di era 1980 hingga 1990-an. Proses produksi yang serba digital justru membuatnya semakin antusias untuk kembali berkarya karena dinilai lebih praktis dan efisien.

"Apalagi zaman sekarang beda ya, sekarang era digital. Rekaman juga digital dan ternyata lebih memudahkan," tuturnya.

Meski tidak mengeluarkan lagu baru selama sekitar 20 tahun, Ria Resty Fauzy menegaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak benar-benar meninggalkan dunia tarik suara.

Ia masih tampil memenuhi undangan bernyanyi di sejumlah acara, mulai dari gathering hingga kegiatan perusahaan. Dari penampilan-penampilan itulah, banyak orang yang mendorongnya untuk kembali merilis karya baru.

Editor: Abdul Rahman
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