Telah Lama Ditunggu, BIGBANG Berencana Rilis Lagu Baru untuk Pertama Kalinya dalam 4 Tahun

BIGBANG. Sumber foto: Soompi
Jawapos.com - Memiliki berbagai karya spektakuler, boygrup Korea BIGBANG akan segera menghasilkan lagu baru, dimana mereka syuting selama minggu ketiga bulan Juli.
Dikutip dari Soompi, Rabu (8/7), menariknya, mereka telah mengatur jadwal jauh-jauh hari dan akan merekam video musik bersama serta konten promosi tambahan pada hari yang sama.
Sumber lain menyebut, bahwa BIGBANG saat ini sedang mempersiapkan lagu baru sebagai grup lengkap, dengan produksi sudah dimulai.
Karya terakhir grup ini adalah Still Life, yang dirilis pada April 2022 dan juga menampilkan mantan anggota T.O.P.
Kabarnya, meski tanpa promosi resmi, lagu tersebut menjadi hit besar, menduduki peringkat No. 7 di tangga lagu akhir tahun Melon.
Rencananya, lagu baru ini diperkirakan akan dirilis menjelang tur dunia BIGBANG yang akan datang, menjadi tur pertama grup ini dalam sembilan tahun sejak 2017.
BIGBANG akan meluncurkan “BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG” dengan konser tiga malam dari tanggal 21 hingga 23 Agustus di Stadion Goyang di Korea Selatan.
Nantinya, setelah pertunjukan pembuka, grup ini akan menuju luar negeri untuk tur dunia 32 pertunjukan yang mencakup 18 kota di Amerika Utara.
Adapun wilayah lain yaitu Eropa, Oseania, dan Asia, dengan pemberhentian tambahan yang diharapkan akan diumumkan di kemudian hari.
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