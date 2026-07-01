Kim Ji Hoon dan Park Ju Hyun Dipersatukan dalam Drama Baru "Sigor Amor"

Ilustrasi foto dari x @hallyuforums JawaPos.com - Kim Ji Hoon dan Park Ju Hyun dipastikan menjadi pemeran utama dalam drama terbaru TV Chosun berjudul "Sigor Amor", sebuah komedi romantis yang memadukan kisah cinta, kehidupan masyarakat, dan kehangatan sebuah pasar tradisional.

Proyek ini sekaligus menjadi pertemuan perdana kedua aktor tersebut dalam satu layar, memunculkan ekspektasi tinggi terhadap chemistry yang akan mereka bangun.

Alih-alih menghadirkan romansa di tengah gemerlap kota besar, "Sigor Amor" memilih latar yang sederhana namun penuh cerita.

Berlatar sebuah pasar tradisional di Myeongsan-gun, Provinsi Chungcheong Selatan, drama ini akan mengajak penonton menyelami kehidupan para pedagang, tetangga, dan masyarakat yang saling menguatkan di tengah kerasnya realitas hidup.

Kim Ji Hoon dipercaya memerankan Ki Ho Tae, mantan pengacara penagih utang yang terbiasa menjalani hidup dengan sikap dingin dan penuh perhitungan.

Baginya, dunia hanya soal menang atau kalah. Namun, segalanya mulai berubah ketika ia terdampar di pasar tradisional dan bertemu orang-orang yang mengajarkannya arti kehangatan, kebersamaan, dan kesempatan untuk memulai kembali.

Di sisi lain, Park Ju Hyun akan tampil sebagai Hong Mi Jin, mantan sersan polisi yang memilih meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke kampung halaman demi meneruskan usaha toko daging milik keluarga.

Dengan kepribadian yang tegas, mandiri, sekaligus berhati hangat, Hong Mi Jin menjadi sosok yang perlahan membuka pintu hati Ki Ho Tae yang selama ini tertutup rapat.

Pertemuan dua karakter dengan latar belakang yang sangat berbeda menjadi jantung cerita "Sigor Amor".

Hubungan mereka tidak hanya diwarnai momen-momen romantis, tetapi juga berbagai konflik, proses penyembuhan luka masa lalu, hingga perjalanan menemukan makna rumah di tempat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Lebih dari sekadar kisah cinta, drama ini menawarkan potret kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan di pasar tradisional.

Setiap karakter membawa cerita masing-masing, menghadirkan tawa, haru, sekaligus pesan tentang pentingnya keluarga, persahabatan, dan kepedulian terhadap sesama. Sentuhan humanis inilah yang diprediksi menjadi kekuatan utama "Sigor Amor".

Bagi Kim Ji Hoon, proyek ini menjadi kesempatan untuk kembali menunjukkan kemampuan aktingnya melalui karakter yang mengalami perkembangan emosional secara bertahap.

Sementara itu, Park Ju Hyun kembali menantang diri dengan peran perempuan tangguh yang menyimpan kelembutan di balik ketegasannya. Kombinasi keduanya diyakini akan menghadirkan dinamika yang segar sekaligus emosional.