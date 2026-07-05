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Aulia Ramadhani
Minggu, 5 Juli 2026 | 21.08 WIB

Jadi Favorit, Drama Agent Kim Reactivated Disukai hingga Raih Rating Sebanyak 20 Persen

Drama Agent Kim Reactivated. Sumber foto: Soompi - Image

Drama Agent Kim Reactivated. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Jadi drama Korea favorit, Agent Kim Reactivated milik SBS diketahui menunjukkan tanda-tanda peningkatan rating.

Dilansir dari Soompi, Minggu (5/7), rating penonton untuk drama aksi balas dendam baru ini melonjak melewati angka 20 persen, menghadirkan antusiasme

Sedangkan menurut Nielsen Korea, episode keempat "Agent Kim Reactivated" melonjak ke rating rata-rata nasional 21,6 persen.

Jumlah tersebut menjadikan Agent Kim Reactivated yang paling banyak ditonton dari semua jenis drama yang tayang pada tahun 2026.

Hanya dalam empat episode penayangannya, Agent Kim Reactivated meraih rating penonton tertinggi ketiga dari semua drama Jumat-Sabtu dalam sejarah SBS.

Hingga saat ini, Agent Kim Reactivated dikalahkan oleh drama hit yaitu The Penthouse 2 dan The Fiery Priest.

Kemudian drama baru KBS 2TV yaitu The Husband meraih rating rata-rata nasional sebesar 4,4 persen untuk episode pertamanya.

Drama JTBC Reborn Rookie, yang hanya tersisa satu episode lagi, meraih rating tertinggi hingga saat ini untuk hari Sabtu (umumnya lebih rendah dibandingkan hari Minggu) menjelang episode terakhirnya.

Selain itu, episode sebelum episode terakhir drama tersebut mencetak rating rata-rata nasional sebesar 10,8 persen.

Terakhir, drama KBS 2TV Recipe for Love kabarnya mendapat rating rata-rata nasional sebesar 13,6 persen untuk malam itu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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