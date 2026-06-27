Antusiasme Meledak! Tiket World Tour BIGBANG Ludes dalam 22 Menit

JawaPos.com - BIGBANG kembali mengguncang industri musik global. Setelah mengumumkan tur dunia untuk merayakan 20 tahun perjalanan karier mereka, grup legendaris ini langsung mencetak pencapaian luar biasa.

Tiket konser pembuka BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG resmi terjual habis hanya dalam waktu 22 menit, membuktikan bahwa pesona mereka masih begitu kuat di hati para penggemar.

Konser yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni 21–23 Agustus 2026 di Goyang Stadium, menjadi titik awal tur dunia pertama BIGBANG dalam hampir satu dekade.

Momen spesial ini sekaligus menjadi perayaan dua dekade perjalanan grup yang telah melahirkan berbagai lagu ikonik dan mengukir sejarah di industri K-pop.

Antusiasme penggemar terlihat sejak penjualan tiket dibuka. Ratusan ribu penggemar dari berbagai negara memadati sistem pemesanan secara bersamaan demi mengamankan kursi untuk menyaksikan penampilan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung secara langsung.

Tingginya jumlah pengunjung membuat persaingan mendapatkan tiket berlangsung sangat ketat, hingga seluruh tiket ludes dalam waktu kurang dari setengah jam.

Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa BIGBANG tetap memiliki daya tarik luar biasa meski telah lama vakum dari aktivitas tur dunia.

Basis penggemar mereka yang solid, ditambah kerinduan publik terhadap penampilan panggung grup ini, menjadikan konser comeback tersebut sebagai salah satu acara musik paling dinanti sepanjang tahun.

Tur dunia kali ini diperkirakan akan menghadirkan produksi panggung berskala besar dengan tata visual spektakuler serta penampilan lagu-lagu legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah K-pop.