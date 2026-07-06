Foufo, Film Bayu Skak yang Sisipkan Cerita Alien dan Keluarga

JawaPos.com - Di tengah dominasi film horor yang terus memenuhi bioskop, kini hadir Film Foufo yang menjadi angin segar dalam perfilman nasional.

Apalagi Foufo merupakan film terbaru Bayu Skak menghadirkan kisah seekor alien yang tersesat di Madura dan berujung pada cerita keluarga yang hangat, lucu, sekaligus emosional.

Menariknya, film ini bukan karena membawa efek visual besar-besaran atau cerita luar angkasa yang rumit, melainkan karena keberhasilannya mengemas kisah sederhana menjadi pengalaman menonton yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Banyak yang penasaran bagaimana Bayu Skak akan mempertemukan dunia alien dengan kehidupan masyarakat Madura yang selama ini identik dengan budaya dan tradisi yang kuat.

Sutradara Bayu Skak berpose di depan backdrop Film Foufo saat acara Press Screening menjelang penayangan perdana, Jumat (3/7/2026). (Arya Yudhistira/JawaPos.com)

Kapan Film Foufo Tayang di Bioskop? Film Foufo yang mulai tayang 9 Juli 2026 menawarkan kombinasi science fiction, budaya lokal, CGI, dan drama keluarga yang masih jarang ditemukan di perfilman Indonesia. Jadwal tersebut membuat film ini mulai banyak dibicarakan pecinta film Indonesia karena menawarkan genre yang berbeda dari tren yang saat ini mendominasi layar lebar.

Bagi penonton yang mencari tontonan keluarga selama libur pertengahan tahun, Film Foufo menjadi salah satu alternatif yang menarik karena dapat dinikmati oleh berbagai kelompok usia.

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Sinopsis Film Foufo, Alien yang Tersesat di Madura Cerita bermula ketika seekor alien kecil bernama Foufo tiba-tiba terdampar di sebuah kampung di Madura. Makhluk asing tersebut kemudian berusaha memahami kehidupan manusia yang sama sekali berbeda dengan dunia asalnya. Dari sinilah berbagai kejadian lucu mulai bermunculan.