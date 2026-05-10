Sinopsis dan Review Film Mortal Kombat (2021): Melihat Sejarah Awal Pertandingan Penuh Fatalitas dari Game Klasik

Poster film Mortal Kombat (2021) (IMDb)
JawaPos.com - Untuk melindungi keluarga hingga seluruh manusia di bumi ini dan makhluk supranatural dengan kekuatan super, kita juga akan membutuhkan kekuatan besar agar dapat mengalahkan mereka.
Selama ratusan tahun, para manusia yang terpilih untuk mewakili Earthrealm akan bertarung di Mortal Kombat, melawan para petarung kiriman Outworld. Apabila mereka kalah, Outworld akan menguasai Bumi.
Agar hal tersebut tidak terjadi, mereka yang terpilih akan melatih diri mereka dengan giat untuk menemukan kekuatan arkana mereka, supaya dapat mengalahkan Outworld.
Serta ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa keturunan dari Hanzo Hasashi akan menyatukan generasi petarung Earthrealm terbaru untuk menghentikan Outworld.
Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada) adalah pemimpin Klan Ninja Shirai Ryu dan juga merupakan salah satu petarung Earthrealm asal Jepang pada abad ke 17. Namun seluruh klannya, termasuk istri dan anak sulungnya, dibinasakan oleh Bi Han (Joe Taslim) dan kelompok pembunuh bayarannya, Lin Kuei, asal Tiongkok.
Dalam pertarungannya untuk membalaskan dendam istri dan anak sulungnya, Hanzo kalah dari Bi Han yang memiliki kekuatan es. Akibatnya ia terperangkap di Netherrealm.
Untungnya, istri Hanzo berhasil menyembunyikan putri bungsu mereka dari Bi Han. Sehingga Raiden (Tadanobu Asano) dapat menyelamatkannya dan membesarkannya tanpa sepengetahuan Outword.
Ratusan tahun kemudian, darah keturunan Hanzo dapat terus hidup melalui putrinya ini dapat ditemukan dalam Cole Young (Lewis Tan), seorang atlet MMA yang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan karena kalah terus.
Cole terlahir memiliki tanda naga petarung, tapi ia tidak tahu mengenai Mortal Kombat, ia hanya mengira bahwa tanda itu hanyalah tanda lahir unik.
Sampai akhirnya ia bertemu dengan Jax (Mehcad Brooks) yang sangat tertarik pada tanda naga tersebut. Jax menemui Cole setelah pertandingannya dengan atlet lain di ring lokal, dan menanyakan tentang tanda naga.
