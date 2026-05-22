Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Jumat, 22 Mei 2026 | 22.21 WIB

Sekawan Limo 2 dan Taruhan Besar Bayu Skak untuk Film Berbahasa Daerah Indonesia

Para pemeran di film Sekawan Limo 2 garapan Bayu Skak.

JawaPos.com - Sekawan Limo 2 bukan sekadar sekuel film komedi horor yang menargetkan tawa penonton. Film ini menjadi penegasan bahwa Bayu Skak semakin mantap membangun jalurnya sendiri di industri film Indonesia, yakni lewat karya yang berakar kuat pada lokalitas.

Film terbaru Bayu Eko Moektito itu hadir setelah film pertamanya mencatat kesuksesan besar dengan raihan 2,5 juta penonton. Capaian tersebut membuat sekuelnya datang bukan hanya dengan ekspektasi tinggi, tetapi juga sebagai ujian apakah formula khas Bayu masih relevan di pasar yang lebih luas.

Sekawan Limo 2 masih bergerak di wilayah yang akrab dengan Bayu. Kisah perjalanan ke gunung, sentuhan mistis, humor khas Jawa Timur, serta karakter-karakter yang terasa seperti orang sekitar menjadi fondasi utamanya.

Ceritanya memang tidak dibangun dengan kompleksitas berlapis. Justru kesederhanaan itu yang menjadi kekuatan utama film-film Bayu selama ini.

Humornya tidak terasa dipaksakan. Celetukannya cair, dekat dengan keseharian, dan tidak jatuh menjadi komedi berlebihan yang hanya mengejar reaksi sesaat.

Dialog antar karakter terasa hidup karena akarnya jelas. Adu mulut yang cepat, khas Jawa Timuran, menjadi identitas yang membedakan karya Bayu dari banyak film komedi arus utama.

Namun Sekawan Limo 2 lebih dari sekadar tontonan. Film ini menjadi bagian dari perjalanan panjang Bayu Skak dalam memperjuangkan sesuatu yang dulu sempat dianggap tidak menjual, yakni film berbahasa daerah.

Bayu memulai langkahnya bukan dari industri film. Ia lebih dulu dikenal sebagai kreator YouTube dengan karakter khas anak muda Jawa Timur yang blak-blakan dan lekat dengan logat lokal.

Popularitas digital itu kemudian membawanya mengambil langkah besar. Pada 2017, ia datang ke Jakarta dengan satu keyakinan, film berbahasa Jawa juga punya pasar.

"Saya datang sendiri sembari membawa naskah. Saya beranikan diri aja ke Starvision," katanya.

Langkah itu jelas bukan tanpa risiko. Membawa naskah film berbahasa Jawa ke rumah produksi besar ketika pasar film nasional masih sangat Jakarta-sentris adalah perjudian.

Apalagi produksi film membutuhkan investasi besar. Tak mudah meyakinkan investor untuk menaruh miliaran rupiah pada proyek yang belum tentu diterima luas.

Namun perjudian itu terbayar lewat Yo Wis Ben. Film yang dirilis pada 2018 itu berhasil menarik 935.622 penonton, angka yang cukup besar untuk film dengan identitas lokal yang sangat kuat.

Kesuksesan itu bukan sekadar soal angka. Itu menjadi validasi bahwa bahasa daerah bukan hambatan untuk menjangkau audiens nasional.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Marion Jola Terjun ke Dunia Lawak, Jadi Merasa Tidak Cantik? - Image
Entertainment

Marion Jola Terjun ke Dunia Lawak, Jadi Merasa Tidak Cantik?

Rabu, 1 April 2026 | 15.26 WIB

Ko Kyung Pyo dan Ra Mi Ran akan Bermain di Film Komedi Kriminal Baru Bertajuk Drug Rice Cake Shop - Image
Music & Movie

Ko Kyung Pyo dan Ra Mi Ran akan Bermain di Film Komedi Kriminal Baru Bertajuk Drug Rice Cake Shop

Sabtu, 17 Januari 2026 | 15.06 WIB

Review Agak Laen 2: Menyala Pantiku! Drama Lebih Kuat, Misteri Bukan Sekadar Tempelan - Image
Music & Movie

Review Agak Laen 2: Menyala Pantiku! Drama Lebih Kuat, Misteri Bukan Sekadar Tempelan

Rabu, 10 Desember 2025 | 04.38 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore