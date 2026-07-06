Bayu Skak Takjub Saat Berinteraksi dan Mengenal dari Dekat Orang Madura

Film Foufo arahan sutradara Bayu Skak. (istimewa)
JawaPos.com - Untuk pertama kalinya Bayu Skak lewat film terbarunya berjudul Foufo menggelar roadshow ke Jawa Timur hingga sampai ke Madura.
Film garapan rumah produksi Skak Studios dan Sinemart menggelar roadshow dan menggelar acara nobar hingga ke Madura, tepatnya di bioskop KCM Pamekasan, dan kemudian dilanjutkan dengan Madura Fest yang unik dan meriah.
Roadshow ke Madura menjadi momentum film Foufo pulang kampung dan bertemu dengan banyak warga yang identitas, budaya, dan ceritanya direpresentasikan lewat film ini.
Film Foufo merupakan film mengangkat tentang kebudayaan Madura dan menjadi film tentang budaya Madura pertama yang diangkat ke layar lebar Indonesia.
Bayu Skak mengaku takjub saat bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan orang Madura.
"Salah satu yang membuat saya takjub saat bertemu dan melihat orang Madura adalah keberanian mereka dan rasa cinta kasih mereka kalau sudah punya keinginan," ungkap Bayu Skak.
Produser sekaligus sutradara film Foufo juga mengaku takjub dengan orang Madura yang sangat menghargai dan menghormati kedua orang tuanya.
"Dan di film ini, seorang anak dari keluarga Madura sangat mengutamakan dan memegang janjinya untuk Ibunya," katanya.
Film Foufo menceritakan tentang Muslim (Tretan Muslim), seorang pengepul rongsok keturunan Madura yang terdesak harus segera melunasi sisa biaya ibadah haji ibunya.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman