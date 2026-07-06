Bayu Skak Takjub Saat Berinteraksi dan Mengenal dari Dekat Orang Madura

JawaPos.com - Untuk pertama kalinya Bayu Skak lewat film terbarunya berjudul Foufo menggelar roadshow ke Jawa Timur hingga sampai ke Madura.

Film garapan rumah produksi Skak Studios dan Sinemart menggelar roadshow dan menggelar acara nobar hingga ke Madura, tepatnya di bioskop KCM Pamekasan, dan kemudian dilanjutkan dengan Madura Fest yang unik dan meriah.

Roadshow ke Madura menjadi momentum film Foufo pulang kampung dan bertemu dengan banyak warga yang identitas, budaya, dan ceritanya direpresentasikan lewat film ini.

Film Foufo merupakan film mengangkat tentang kebudayaan Madura dan menjadi film tentang budaya Madura pertama yang diangkat ke layar lebar Indonesia.

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Bayu Skak mengaku takjub saat bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan orang Madura.

"Salah satu yang membuat saya takjub saat bertemu dan melihat orang Madura adalah keberanian mereka dan rasa cinta kasih mereka kalau sudah punya keinginan," ungkap Bayu Skak.

Produser sekaligus sutradara film Foufo juga mengaku takjub dengan orang Madura yang sangat menghargai dan menghormati kedua orang tuanya.

"Dan di film ini, seorang anak dari keluarga Madura sangat mengutamakan dan memegang janjinya untuk Ibunya," katanya.