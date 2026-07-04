Film Narnia: The Magician's Nephew Resmi Tayang Februari 2027

JawaPos.com - Film terbaru Narnia: The Magician's Nephew garapan sutradara peraih nominasi Oscar, Greta Gerwig, resmi dijadwalkan tayang di bioskop pada 12 Februari 2027.

Perubahan jadwal ini sekaligus menandai langkah besar Netflix yang untuk pertama kalinya memberikan perilisan bioskop secara luas kepada salah satu film originalnya sebelum hadir di layanan streaming.

Awalnya, film ini direncanakan meluncur pada akhir 2026. Namun, Netflix memutuskan menggeser jadwal rilis agar Narnia dapat menikmati penayangan eksklusif di bioskop selama lebih dari 45 hari. Setelah itu, film akan mulai tersedia di Netflix pada 2 April 2027.

Disutradarai sekaligus ditulis oleh Greta Gerwig, Narnia: The Magician's Nephew akan mengadaptasi novel karya C.S. Lewis yang mengisahkan asal-usul dunia Narnia.

Cerita mengikuti Digory Kirke dan Polly Plummer yang tanpa sengaja menemukan jalan menuju dunia-dunia lain, hingga akhirnya menyaksikan terciptanya negeri ajaib Narnia dan kebangkitan penyihir jahat Jadis.

Film ini juga diperkuat jajaran pemain bertabur bintang. Emma Mackey dipercaya memerankan Jadis, sementara Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep, Ciarán Hinds, David McKenna, dan Beatrice Campbell turut ambil bagian dalam petualangan fantasi yang menjadi awal dari kisah The Chronicles of Narnia.

Tak hanya menjadi adaptasi baru dari karya legendaris C.S. Lewis, proyek ini juga mencetak sejarah bagi Netflix.

Perusahaan tersebut akan memberikan perilisan global di bioskop sebelum film hadir di platform streaming, sebuah strategi distribusi yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk film orisinal mereka.

Langkah ini diambil mengingat besarnya popularitas waralaba Narnia yang telah dicintai lintas generasi.