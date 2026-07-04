Fakta Boss Jae Joong di Film Horor Okultisme The Shrine

Ilustrasi film horor Okultisme The Shrine (Twitter/X @soompi)

JawaPos.com - Kim Jae Joong kembali ke layar kaca lewat film horor okultisme The Shrine.

Setelah lama dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktor drama, proyek ini menjadi salah satu penampilan paling menantang yang pernah ia jalani.

Dilansir dari The Korea Times, berikut lima fakta menarik tentang perannya di film tersebut.

1. Comeback ke Layar Lebar Setelah 14 Tahun

The Shrine menandai kembalinya Kim Jae Joong ke layar lebar setelah 14 tahun.

Sebelumnya, ia terakhir kali membintangi film Jackal Is Coming yang dirilis pada 2012. Kembalinya sang bintang ke dunia film pun menjadi salah satu daya tarik utama proyek ini.

2. Berperan sebagai Dukun yang Memiliki Kemampuan Spiritual

Dalam film ini, Jae Joong memerankan Myung Jin, seorang dukun (shaman) yang mampu mendengar suara dari dunia lain.

Karakter tersebut harus mengungkap misteri di balik hilangnya tiga mahasiswa yang mengunjungi sebuah kuil tua terbengkalai di Kobe, Jepang.

3. Tampil dengan Aura Gelap yang Belum Pernah Ditunjukkan Sebelumnya

Berbeda dari karakter romantis yang sering ia mainkan, Jae Joong kali ini hadir sebagai sosok tenang, misterius, sekaligus pemberani.

Pihak produksi bahkan menggambarkan karakternya sebagai "dark hero" yang menggunakan kemampuan spiritual untuk menghadapi kekuatan jahat.

4. Film Menggabungkan Horor Korea dan Jepang

The Shrine merupakan hasil kolaborasi yang memadukan elemen horor okultisme khas Korea dengan nuansa J-horror.

Disutradarai oleh sineas Jepang Kazuyoshi Kumakiri, film ini mengambil latar di kuil terbengkalai di Kobe dan menghadirkan kisah supranatural yang penuh misteri.

5. Menjadi Salah Satu Peran Paling Menantang bagi Jae Joong

Selama film berlangsung, karakter Myung Jin harus menghadapi berbagai fenomena supranatural, ritual, hingga roh jahat yang mengancam nyawa.

Peran tersebut menuntut Kim Jae Joong menampilkan emosi yang intens sekaligus aksi fisik dalam suasana penuh teror, menjadikannya salah satu karakter paling kompleks dalam perjalanan karier aktingnya.

Dengan cerita yang menggabungkan misteri, horor, dan ritual okultisme, The Shrine menjadi proyek yang memperlihatkan transformasi Kim Jae Joong sebagai aktor.

Penampilannya sebagai Myung Jin juga menjadi salah satu alasan utama film ini dinantikan oleh penggemar K-drama, K-pop, maupun pecinta film horor Asia.