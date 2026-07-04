Film 402: Rumah Sakit Angker Korea, Film Horor Adaptasi Gonjiam Siap Tayang di Bioskop

JawaPos.com - Film 402: Rumah Sakit Angker Korea, film garapan sutradara Anggy Umbara yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026.

Diproduksi oleh MD Pictures bersama Umbara Brothers Film dan Pichouse Films, film ini mengusung konsep found footage yang dipadukan dengan kisah mistis berlatar rumah sakit terbengkalai di Korea Selatan.

Menariknya, 402: Rumah Sakit Angker Korea merupakan adaptasi resmi dari film horor Korea legendaris Gonjiam: Haunted Asylum (2018), yang dikenal sebagai salah satu film horor paling menyeramkan berkat atmosfer mencekam dan teknik pengambilan gambar yang terasa begitu nyata.

Cerita mengikuti sekelompok kreator konten Indonesia yang tergabung dalam tim pemburu hantu.

Demi meraih jutaan penonton melalui siaran langsung, mereka nekat menjelajahi Rumah Sakit Yong Won, bangunan terbengkalai yang dikenal sebagai salah satu lokasi paling angker di Korea Selatan.

Target mereka adalah Ruang 402, tempat yang diyakini menjadi pusat berbagai kejadian supranatural mengerikan.

Awalnya, penelusuran tersebut hanya dianggap sebagai konten untuk mendulang popularitas.

Namun, situasi berubah menjadi mimpi buruk ketika satu per satu anggota tim menghilang secara misterius.

Di tengah siaran yang terus berlangsung dan jumlah penonton yang semakin meningkat, mereka harus berjuang bertahan hidup dari teror yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.