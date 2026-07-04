Taecyeon Bertemu So Ji Sub dalam Drama Aksi 'Agent Kim Reactivated'

Ilustrasi photo dari x @pannatic
JawaPos.com - Ok Taecyeon bergabung dalam drama aksi "Agent Kim Reactivated". Kehadirannya diumumkan sebagai penampilan spesial yang akan semakin memanaskan alur cerita drama populer tersebut.
Dalam drama ini, Taecyeon akan memerankan karakter Park Young Kwang, seorang agen elite dengan kemampuan bertarung luar biasa yang memiliki hubungan misterius dengan Kim Do Hyun, karakter utama yang diperankan oleh So Ji Sub.
Pertemuan keduanya diprediksi akan membuka rahasia masa lalu sekaligus menghadirkan ketegangan baru dalam cerita.
"Agent Kim Reactivated" mengisahkan Kim Do Hyun, mantan agen operasi khusus yang kini menjalani kehidupan sederhana sebagai pegawai bank dan ayah tunggal.
Kehidupannya berubah drastis ketika putrinya menghilang secara misterius, memaksanya kembali menggunakan kemampuan tempurnya untuk mengungkap kebenaran dan menyelamatkan sang anak.
Potongan gambar perdana yang dirilis memperlihatkan Taecyeon tampil karismatik dalam balutan setelan jas hitam, memancarkan aura dingin dan penuh percaya diri.
Tatapan tajamnya mengisyaratkan bahwa Park Young Kwang bukanlah karakter biasa, melainkan sosok penting yang akan memengaruhi perjalanan Kim Do Hyun.
Menurut tim produksi, karakter yang diperankan Taecyeon akan menghadirkan aksi intens sekaligus memperluas dunia spionase dalam drama ini.
Chemistry antara Taecyeon dan So Ji Sub juga menjadi salah satu hal yang paling dinantikan oleh penonton.
Penampilan spesial Taecyeon dijadwalkan mulai tayang pada episode 3, yang disiarkan pada 3 Juli 2026.
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