So Ji Sub Sembunyikan Identitasnya sebagai Agen dalam Drama Baru Agent Kim Reactivated, Simak Kisahnya

So Ji Sub. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Aktingnya selalu memukau, aktor Korea berbakat So Ji Sub kini akan bermain di drama Agent Kim Reactivated.
Dikutip dari Soompi, Rabu (27/5), karakternya yang menarik, siap menghibur penggemar di drama yang menegangkan ini.
Nantinya drama aksi balas dendam ini menyoroti tentang Manajer Kim (So Ji Sub), ayah paling biasa di dunia.
Namun ia juga menjadi pria paling berbahaya di dunia untuk menyelamatkan putri kesayangannya satu-satunya.
Dari foto, manajer Kim terlihat menghindari perdebatan dengan para pembuat onar dalam perjalanan pulang kerja, bahkan ketika diprovokasi, dan bertindak penakut ketika diancam.
Ini adalah upaya putus asa untuk menyembunyikan identitasnya sebagai target nomor 1 dalam daftar buronan tingkat atas.
Ia juga menjadi karyawan biasa di bank tabungan menengah, tetapi sebenarnya dia adalah Kode Nama 66, seorang agen Korea Utara-Korea Selatan.
So Ji Sub menggambarkan karakternya, dengan mengatakan, “Dia adalah seorang ayah penyayang yang sangat menyayangi putrinya dan sosok misterius yang diselimuti rahasia.”
Ia mengungkap, karakternya bermuka dua yang menyembunyikan rahasia dan masa lalu yang tidak mudah diakses siapa pun.
Bagi yang tak sabar, drama Agent Kim Reactivated dijadwalkan akan tayang perdana pada 26 Juni, tungguin ya.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan