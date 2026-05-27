Aulia Ramadhani
Rabu, 27 Mei 2026 | 14.16 WIB

So Ji Sub Sembunyikan Identitasnya sebagai Agen dalam Drama Baru Agent Kim Reactivated, Simak Kisahnya

So Ji Sub. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Aktingnya selalu memukau, aktor Korea berbakat So Ji Sub kini akan bermain di drama Agent Kim Reactivated.

Dikutip dari Soompi, Rabu (27/5), karakternya yang menarik, siap menghibur penggemar di drama yang menegangkan ini.

Nantinya drama aksi balas dendam ini menyoroti tentang Manajer Kim (So Ji Sub), ayah paling biasa di dunia.

Namun ia juga menjadi pria paling berbahaya di dunia untuk menyelamatkan putri kesayangannya satu-satunya.

Dari foto, manajer Kim terlihat menghindari perdebatan dengan para pembuat onar dalam perjalanan pulang kerja, bahkan ketika diprovokasi, dan bertindak penakut ketika diancam.

Ini adalah upaya putus asa untuk menyembunyikan identitasnya sebagai target nomor 1 dalam daftar buronan tingkat atas.

Ia juga menjadi karyawan biasa di bank tabungan menengah, tetapi sebenarnya dia adalah Kode Nama 66, seorang agen Korea Utara-Korea Selatan.

So Ji Sub menggambarkan karakternya, dengan mengatakan, “Dia adalah seorang ayah penyayang yang sangat menyayangi putrinya dan sosok misterius yang diselimuti rahasia.”

Ia mengungkap, karakternya bermuka dua yang menyembunyikan rahasia dan masa lalu yang tidak mudah diakses siapa pun.

Bagi yang tak sabar, drama Agent Kim Reactivated dijadwalkan akan tayang perdana pada 26 Juni, tungguin ya.

