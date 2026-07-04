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Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.36 WIB

Disney Mulai Produksi Film Live-Action Tangled, Petualangan Rapunzel Siap Hadir di Layar Lebar

Ilustrasi photo dari x @filmupdates

 

JawaPos.com - Disney memulai proses produksi film live-action Tangled, adaptasi dari film animasi populer yang pertama kali dirilis pada 2010.
 
Proses syuting dilaporkan telah dimulai di sejumlah lokasi di Spanyol dan Inggris, menandai dimulainya perjalanan baru kisah Rapunzel dalam versi live-action.
 
Film ini akan dibintangi Teagan Croft sebagai Rapunzel dan Milo Manheim sebagai Flynn Rider (Eugene Fitzherbert). Sementara itu, aktris Kathryn Hahn dipercaya memerankan sosok antagonis ikonik, Mother Gothel.
 
Proyek ini disutradarai oleh Michael Gracey, yang dikenal lewat film The Greatest Showman, dengan naskah yang ditulis oleh Jennifer Kaytin Robinson.
 
Mulainya produksi juga dibarengi dengan beredarnya sejumlah cuplikan dari lokasi syuting. Salah satu yang paling menarik perhatian penggemar adalah kemunculan karakter kuda kerajaan, Maximus, yang tampaknya akan tetap hadir dalam versi live-action.
 
Disney disebut menggunakan kombinasi kuda sungguhan dan efek praktikal untuk menghidupkan karakter favorit penggemar tersebut.
 
Tangled versi live-action diharapkan tetap mempertahankan unsur musikal yang menjadi ciri khas film animasinya, sekaligus menghadirkan sentuhan visual yang lebih megah.
 
Dengan Michael Gracey di kursi sutradara, banyak penggemar menaruh harapan besar terhadap kualitas koreografi, sinematografi, hingga pengemasan lagu-lagu ikonik dari film aslinya.
 
Meski Disney belum mengumumkan tanggal rilis resminya, proses syuting diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan dengan target penyelesaian pada awal 2027.
 
Film ini diproyeksikan menjadi salah satu proyek live-action terbesar Disney berikutnya setelah kesuksesan sejumlah adaptasi sebelumnya.
 
Dimulainya produksi Tangled menjadi sinyal bahwa Disney terus melanjutkan strategi menghadirkan kembali film-film animasi klasik dalam format live-action.
 
Para penggemar kini menantikan penampilan perdana Teagan Croft sebagai Rapunzel serta bagaimana kisah sang putri berambut ajaib akan dihidupkan di layar lebar.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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