Kabar Buruk untuk Wisatawan, Disney Tokyo Akhiri Layanan Fast Track Gratis

JawaPos.com – Tokyo Disney Resort akan mengakhiri layanan Priority Pass gratis mulai 31 Agustus 2026. Keputusan ini membuat pengunjung yang ingin mendapatkan akses prioritas ke berbagai wahana dan pertunjukan harus menggunakan layanan berbayar.

Operator taman hiburan tersebut, Oriental Land Co., mengumumkan bahwa layanan Priority Pass yang selama ini diberikan tanpa biaya tambahan akan dihentikan setelah beroperasi hampir tiga tahun.

Priority Pass diperkenalkan pada 2023 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-40 Tokyo Disney Resort. Fitur ini memungkinkan pengunjung memperoleh slot waktu tertentu untuk menikmati wahana dengan antrean yang lebih singkat.

Saat ini, layanan tersebut tersedia untuk 11 atraksi di Tokyo Disneyland dan Tokyo DisneySea. Beberapa di antaranya adalah Big Thunder Mountain, wahana roller coaster bertema kereta tambang, serta Turtle Talk, atraksi interaktif yang memungkinkan pengunjung berbincang dengan karakter penyu laut bernama Crush.

Setelah layanan gratis tersebut dihentikan, satu-satunya opsi untuk mendapatkan akses prioritas adalah melalui Disney Premier Access.

Disney Premier Access merupakan layanan berbayar yang memberikan akses lebih cepat ke sejumlah wahana populer, parade, dan pertunjukan di kompleks Tokyo Disney Resort yang berada di Kota Urayasu, dekat Tokyo.

Meski belum mengumumkan perubahan lain terkait sistem antrean, keputusan ini diperkirakan akan memengaruhi pengalaman wisatawan, terutama pada musim liburan ketika jumlah pengunjung membludak.