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Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.13 WIB

Disney Garap Serial Aquamarine, Emma Roberts Kembali Perankan Claire

Ilustrasi photo dari x @popculture2000s

 
JawaPos.com - Setelah hampir dua dekade sejak filmnya dirilis pada 2006, Disney resmi mengembangkan Aquamarine menjadi serial televisi dan telah memberikan lampu hijau untuk produksi episode pilot. Yang membuat proyek ini semakin istimewa, Emma Roberts dipastikan kembali bergabung.
 
Namun, kali ini Emma Roberts tidak hanya tampil di depan layar. Aktris tersebut juga dipercaya menjadi executive producer serial baru ini.
 
Ia akan kembali memerankan karakter Claire Brown sebagai bintang tamu dalam episode pilot, menghadirkan sentuhan nostalgia bagi para penggemar film orisinal.
 
Serial Aquamarine akan menghadirkan cerita baru yang berpusat pada seorang remaja bernama Coral.
 
Setelah pindah ke sebuah kota pesisir yang indah, Coral berusaha mengungkap misteri hilangnya sang ibu.
 
Pencariannya membawanya pada fakta mengejutkan bahwa ibunya adalah seorang putri duyung.
 
Seiring munculnya kekuatan ajaib dalam dirinya, Coral harus mengungkap rahasia besar yang tersembunyi di dasar laut sekaligus menghadapi ancaman yang membahayakan keluarganya.
 
Di balik layar, proyek ini juga menghadirkan nama-nama yang sudah tidak asing bagi penggemar.
 
Sutradara film Aquamarine, Elizabeth Allen Rosenbaum, kembali dipercaya untuk mengarahkan sekaligus menjadi executive producer.
 
Sementara itu, Sarah Watson ditunjuk sebagai penulis naskah, didampingi produser film orisinal Susan Cartsonis yang juga kembali sebagai executive producer.
 
Film Aquamarine sendiri diadaptasi dari novel karya Alice Hoffman yang terbit pada 2001. Versi layar lebarnya dibintangi Emma Roberts, Sara Paxton, dan JoJo, serta berkembang menjadi salah satu film remaja favorit yang terus dikenang hingga kini.
 
Popularitasnya bahkan kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir berkat media sosial, membuat banyak penggemar berharap kisah dunia putri duyung tersebut dapat berlanjut dalam format baru.
 
Hingga saat ini, Disney masih merahasiakan jajaran pemeran utama yang akan memerankan Coral maupun jadwal penayangan serial tersebut.
 
Meski demikian, kembalinya Emma Roberts menjadi sinyal kuat bahwa serial Aquamarine akan tetap mempertahankan nuansa hangat dan magis yang membuat film aslinya begitu dicintai oleh penonton lintas generasi.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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