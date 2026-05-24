Disney’s The Lion King Live in Concert Hadir di Ciputra Artpreneur, 13- 14 Juni 2026

Disney’s The Lion King Live in Concert bakal hadir di Ciputra Artpreneur, pada 13- 14 Juni 2026 mendatang. (istimewa)
JawaPos.com - Melanjutkan kesuksesan Disney’s Beauty and The Beast in Concert pada tahun 2025, Ciputra Artpreneur kembali menjadi promotor sekaligus venue yang akan membawa keajaiban Disney di Indonesia.
Tahun ini, Disney’s The Lion King Live in Concert akan hadir dengan panggung megah di Ciputra Artpreneur Theater Jakarta pada tanggal 13 dan 14 Juni 2026 mendatang.
Film animasi Disney klasik The Lion King dari tahun 1994 akan ditampilkan di layar besar, diiringi oleh musik dari 75 musisi kelas dunia secara live dan sinkron dengan film yang diputar.
Ini akan menjadi pengalaman sinematik yang unik dan berbeda untuk penonton Indonesia. Konser istimewa ini dipersembahkan dengan lisensi resmi dari Disney Concerts bersama dengan Willow
arts SG.
Kolaborasi internasional ini adalah bagian dari visi berkelanjutan Ciputra Artpreneur untuk menaikkan standar seni pertunjukan atau performing arts di Indonesia melalui pertunjukan kelas dunia yang unik dan berkualitas tinggi.
Melibatkan simfoni orkestra profesional, Bandung Philharmonic, Disney’s The Lion King Live in Concert menghadirkan konsep film with live orchestra, yang tentu saja berbeda dengan konser orkestra pada umumnya.
Penonton dapat menyaksikan pemutaran film Disney’s The Lion King versi orisinal (1994) lengkap dengan dialog dan vokal asli film, namun seluruh musik dimainkan secara live dan sinkron dengan film oleh para musisi dari awal hingga akhir film.
“Konser Live-To-Picture atau film with live orchestra memberikan pengalaman yang benar-benar imersif. Penonton dapat merasakan film dan musik yang berpadu indah, dimainkan secara langsung oleh orkestra yang menghidupkan setiap emosi di layar. Format ini telah memikat hati penonton di seluruh dunia,” ujar David Feng, produser Willow Arts SG selaku perwakilan Disney Concerts, dalam keterangannya.
"Kami berharap kehadirannya di Indonesia dapat membangkitkan semangat yang sama serta menggerakkan hati melalui kekuatan musik dan kisah yang menyentuh," imbuhnya.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik