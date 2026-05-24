Disney’s The Lion King Live in Concert Hadir di Ciputra Artpreneur, 13- 14 Juni 2026

JawaPos.com - Melanjutkan kesuksesan Disney’s Beauty and The Beast in Concert pada tahun 2025, Ciputra Artpreneur kembali menjadi promotor sekaligus venue yang akan membawa keajaiban Disney di Indonesia.

Tahun ini, Disney’s The Lion King Live in Concert akan hadir dengan panggung megah di Ciputra Artpreneur Theater Jakarta pada tanggal 13 dan 14 Juni 2026 mendatang.

Film animasi Disney klasik The Lion King dari tahun 1994 akan ditampilkan di layar besar, diiringi oleh musik dari 75 musisi kelas dunia secara live dan sinkron dengan film yang diputar.

Ini akan menjadi pengalaman sinematik yang unik dan berbeda untuk penonton Indonesia. Konser istimewa ini dipersembahkan dengan lisensi resmi dari Disney Concerts bersama dengan Willow

arts SG.

Kolaborasi internasional ini adalah bagian dari visi berkelanjutan Ciputra Artpreneur untuk menaikkan standar seni pertunjukan atau performing arts di Indonesia melalui pertunjukan kelas dunia yang unik dan berkualitas tinggi.

Melibatkan simfoni orkestra profesional, Bandung Philharmonic, Disney’s The Lion King Live in Concert menghadirkan konsep film with live orchestra, yang tentu saja berbeda dengan konser orkestra pada umumnya.

Penonton dapat menyaksikan pemutaran film Disney’s The Lion King versi orisinal (1994) lengkap dengan dialog dan vokal asli film, namun seluruh musik dimainkan secara live dan sinkron dengan film oleh para musisi dari awal hingga akhir film.

“Konser Live-To-Picture atau film with live orchestra memberikan pengalaman yang benar-benar imersif. Penonton dapat merasakan film dan musik yang berpadu indah, dimainkan secara langsung oleh orkestra yang menghidupkan setiap emosi di layar. Format ini telah memikat hati penonton di seluruh dunia,” ujar David Feng, produser Willow Arts SG selaku perwakilan Disney Concerts, dalam keterangannya.