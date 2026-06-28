Sinopsis Seri Drama Teach You a Lesson (2026): Melawan Monster Dengan Monster Demi Kesejahteraan Pendidikan

Poster Netflix seri drama Teach You a Lesson (2026) / IMDB
JawaPos.com - Semakin berkembang peradaban manusia ini, semakin berubah pula norma dan moral yang diyakininya. Bagaimana kita mengajar dan mendidik anak-anak sekarang akan sangat berbeda dengan dulu.
Karena itu, para guru di sekolah harus bisa menyesuaikan berbagai model parenting yang berbeda-beda karena pengaruh dunia luar. Sayangnya tidak semua guru dan sekolah dapat menangani anak-anak ini.
Bahkan banyak anak-anak mulai tidak lagi takut bahkan menghormati para orang dewasa. Karena ini, persepsi akan otoritas dan peraturan diabaikan oleh mereka. Lalu mereka berbuat onar seenaknya.
Korea Selatan adalah salah satu negara yang mengerti betapa pentingnya pendidikan tepat bagi penerus bangsanya. Karena itu, Menteri Pendidikan Choi Gangseok (Lee Sungmin) mendirikan Biro Perlindungan Hak Pendidikan (BPHP).
Biro ini didirikan untuk melindungi keamanan dan kesucian pendidikan, agar para guru serta murid dapat melaksanakan kegiatan sekolah mereka dengan baik dari berbagai ancaman.
Anggota pertama dan ketua BPHP, Na Hwajin (Kim Mooyul), adalah mantan perwira angkatan khusus. Dimana ia dan timnya harus lebih kuat, gesit, pintar, dan ganas daripada tentara angkatan lain.
Pada misi pertama BPHP, Hwajin dikirim ke sebuah SMA yang memiliki sejarah menutup-nutupi kematian seorang murid.
Kim Gyeongmin (Lee Chanyong) harus mengalami perundungan brutal sejak menjadi target baru di kelasnya.
Awalnya rombongan Ryu Junhyeong (Lee Seunggyu) menargetkan teman sekelas mereka yang lain, Park Daeseok (Jeong Soohyun). Tidak hanya merundungnya di sekolah, bahkan rombongan pembuli itu juga mengganggu bisnis milik ayah Daeseok.
Suatu pagi, ketika kegiatan sekolah hendak dimulai, Daeseok melompat dari atap sekolah dan tewas ditempat. Pihak sekolah, guru-guru dan kepala sekolah, menutup-nutupi kasus ini karena tidak ingin kehilangan murid.
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