Top 30 Penyanyi yang Sedang Naik Daun pada Juni 2026, RESCENE Puncaki Peringkat

Ilustrai photo dari x @kchartsmaster

JawaPos.com - Peta popularitas industri musik Korea kembali mengalami perubahan pada Juni 2026.

Korean Business Research Institute resmi merilis daftar Rising Singer Brand Reputation bulan ini, yang menyoroti para penyanyi dan grup dengan peningkatan reputasi merek paling signifikan berdasarkan analisis big data dari berbagai indikator popularitas.

Mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pendatang baru yang paling bersinar, RESCENE sukses menduduki peringkat pertama.

Grup tersebut membukukan indeks reputasi merek sebesar 6.368.697, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap aktivitas mereka sepanjang bulan Juni.

Di posisi kedua, I.O.I membuktikan pesonanya belum memudar. Grup proyek yang telah lama meninggalkan panggung sebagai tim aktif itu berhasil mencatat indeks 5.910.068, menandakan nama mereka kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar maupun masyarakat umum.

Sementara itu, penyanyi trot Kim Yong Bin mengamankan posisi ketiga dengan 4.559.196 poin, disusul Park Ji Hyun di peringkat keempat dengan 3.997.537 poin.

Posisi lima besar kemudian ditutup oleh CORTIS, yang berhasil mengumpulkan 3.849.187 poin, memperlihatkan peningkatan popularitas yang mengesankan.

Pemeringkatan ini disusun melalui analisis terhadap berbagai aspek, mulai dari liputan media, partisipasi konsumen, interaksi di media sosial, hingga aktivitas komunitas daring.

Data tersebut memberikan gambaran mengenai artis yang mengalami lonjakan perhatian publik dan menjadi pusat pembicaraan sepanjang Juni 2026.

Tak hanya diisi nama-nama yang telah dikenal luas, daftar bulan ini juga menunjukkan dominasi generasi baru K-pop.

Sejumlah grup rookie berhasil menembus jajaran teratas, membuktikan bahwa persaingan industri musik Korea semakin kompetitif dengan munculnya wajah-wajah baru yang mencuri perhatian.

Berikut daftar lengkap Top 30 Rising Singer Brand Reputation Juni 2026:

1. RESCENE

2. I.O.I

3. Kim Yong Bin

4. Park Ji Hyun

5. CORTIS

6. HANRORO

7. Hatsu to Hatsu

8. KiiiKiii

9. Baby DONT Cry

10. AHOF

11. HITGS

12. ifeye

13. NouerA

14. KickFlip

15. SAY MY NAME

16. KIIRAS

17. Hearts2Hearts

18. BabyMonster

19. TWS

20. CLOSE YOUR EYES

21. izna

22. KATSEYE

23. NEXZ

24. MEOVV

25. UNIS

26. ARTMS

27. MADEIN

28. NOWADAYS

29. ALLDAY PROJECT

30. FIFTY FIFTY

Hasil pemeringkatan ini memperlihatkan bagaimana industri musik Korea terus bergerak dinamis.

Comeback yang sukses, debut menjanjikan, hingga aktivitas promosi yang intens menjadi faktor penting yang mendorong para artis meraih lonjakan popularitas.

Dengan semakin banyaknya rilisan baru yang dijadwalkan pada paruh kedua 2026, persaingan di tangga reputasi merek diprediksi akan berlangsung semakin ketat.