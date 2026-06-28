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Leni Setya Wati
Senin, 29 Juni 2026 | 03.14 WIB

Top 30 Penyanyi yang Sedang Naik Daun pada Juni 2026, RESCENE Puncaki Peringkat

Ilustrai photo dari x @kchartsmaster

 

JawaPos.com - Peta popularitas industri musik Korea kembali mengalami perubahan pada Juni 2026.
 
Korean Business Research Institute resmi merilis daftar Rising Singer Brand Reputation bulan ini, yang menyoroti para penyanyi dan grup dengan peningkatan reputasi merek paling signifikan berdasarkan analisis big data dari berbagai indikator popularitas.
 
Mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pendatang baru yang paling bersinar, RESCENE sukses menduduki peringkat pertama.
 
Grup tersebut membukukan indeks reputasi merek sebesar 6.368.697, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap aktivitas mereka sepanjang bulan Juni.
 
Di posisi kedua, I.O.I membuktikan pesonanya belum memudar. Grup proyek yang telah lama meninggalkan panggung sebagai tim aktif itu berhasil mencatat indeks 5.910.068, menandakan nama mereka kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar maupun masyarakat umum.
 
Sementara itu, penyanyi trot Kim Yong Bin mengamankan posisi ketiga dengan 4.559.196 poin, disusul Park Ji Hyun di peringkat keempat dengan 3.997.537 poin.
 
Posisi lima besar kemudian ditutup oleh CORTIS, yang berhasil mengumpulkan 3.849.187 poin, memperlihatkan peningkatan popularitas yang mengesankan.
 
Pemeringkatan ini disusun melalui analisis terhadap berbagai aspek, mulai dari liputan media, partisipasi konsumen, interaksi di media sosial, hingga aktivitas komunitas daring.
 
Data tersebut memberikan gambaran mengenai artis yang mengalami lonjakan perhatian publik dan menjadi pusat pembicaraan sepanjang Juni 2026.
 
Tak hanya diisi nama-nama yang telah dikenal luas, daftar bulan ini juga menunjukkan dominasi generasi baru K-pop.
 
Sejumlah grup rookie berhasil menembus jajaran teratas, membuktikan bahwa persaingan industri musik Korea semakin kompetitif dengan munculnya wajah-wajah baru yang mencuri perhatian.
 
Berikut daftar lengkap Top 30 Rising Singer Brand Reputation Juni 2026:
 
1. RESCENE 
2. I.O.I 
3. Kim Yong Bin 
4. Park Ji Hyun 
5. CORTIS 
6. HANRORO 
7. Hatsu to Hatsu 
8. KiiiKiii 
9. Baby DONT Cry 
10. AHOF 
11. HITGS 
12. ifeye 
13. NouerA 
14. KickFlip 
15. SAY MY NAME 
16. KIIRAS 
17. Hearts2Hearts 
18. BabyMonster 
19. TWS 
20. CLOSE YOUR EYES 
21. izna 
22. KATSEYE 
23. NEXZ 
24. MEOVV 
25. UNIS 
26. ARTMS 
27. MADEIN 
28. NOWADAYS 
29. ALLDAY PROJECT 
30. FIFTY FIFTY 
 
Hasil pemeringkatan ini memperlihatkan bagaimana industri musik Korea terus bergerak dinamis.
 
Comeback yang sukses, debut menjanjikan, hingga aktivitas promosi yang intens menjadi faktor penting yang mendorong para artis meraih lonjakan popularitas.
 
Dengan semakin banyaknya rilisan baru yang dijadwalkan pada paruh kedua 2026, persaingan di tangga reputasi merek diprediksi akan berlangsung semakin ketat.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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