Abdul Rahman
Jumat, 29 Mei 2026 | 18.14 WIB

Tuhan Kabulkan Semua Keinginannya, Dewi Perssik Bicara Kemungkinan Tidak Menikah Lagi

Artis Dewi Perssik. (Instagram: @dewiperssik9)

JawaPos.com - Dewi Perssik atau kerap disapa Depe diketahui telah beberapa kali menikah namun sayangnya bahtera rumah tangganya selalu berakhir di jalur perceraian karena satu dan lain hal.

Terlepas dari kekurangan tersebut, Dewi Perssik mengaku hidupnya sudah sangat lengkap mendapat banyak sekali anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Dengan tujuan menjadi pribadi yang lebih bersyukur, Dewi Perssik mengaku apa yang diinginkannya dalam hidup ini semuanya sudah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun.

"Alhamdulillah semua sudah tercapai dalam hidup aku. Aku bersyukur semuanya sudah didapat," kata Dewi Perssik saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (28/5).

Saking begitu banyaknya nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada dirinya, Depe mengaku pasrah jika Tuhan tidak lagi memberikannya jodoh. Dengan kata lain, Dewi Perssik ikhlas seandainya dia tidak menikah lagi sampai akhir hidupnya.

"Kalau dikasih jodoh lagi, alhamdulillah. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Intinya aku menikmati hidup aku dan bersyukur," ujar Dewi Perssik.

Depe diketahui beberapa kali menikah. Dia sempat menikah dengan penyanyi dangdut Saipul Jamil pada 2005 namun rumah tangganya berakhir di jalur perceraian sekitar tahun 2008.

Dewi Perssik juga sempat menikah dengan Aldi Taher sekitar tahun 2008-2009. Rumah tangga mereka tidak bertahan lama, dan berakhir di jalur perceraian.

Sekitar tahun 2017 silam, Dewi Perssik kembali menikah dengan seorang pria bernama Angga Wijaya. Pernikahan Depe-Angga juga berujung pada perceraian sekitar tahun 2022 silam.

