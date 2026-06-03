Peabo Bryson Pelantun 'A Whole New World' Meninggal Dunia, Keluarga: Hati Kami Hancur

Penyanyi Peabo Bryson meninggal dunia. (BBC)
JawaPos.com - Penyanyi R&B Peabo Bryson dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (2/6) malam waktu setempat. Dia mengembuskan napas terakhir di usia 75 tahun dengan dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekatnya.
Dilansir JawaPos.com dari BBC, Peabo Bryson dikenal publik luas karena suaranya muncul di film-film klasik Disney seperti A Whole New World dan Beauty and the Beast. Sebelum meninggal, Peabo Bryson menderita penyakit stroke dan sempat mendapatkan perawatan medis.
Pihak keluarga mengaku sangat sedih dan terpukul atas meninggalnya Peabo Bryson.
"Meski hati kami hancur, kami merasa terhibur karena mengetahui betapa dalam Peabo dicintai dan betapa banyak kehidupan yang tersentuh oleh suaranya dan semangatnya yang murah hati," kata pihak keluarga dalam keterangannya.
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Mengenang almarhum, pihak keluarga mengungkapkan bahwa Peabo Bryson akan selalu hidup abadi lewat karya-karyanya yang legendaris menemani banyak orang lintas generasi.
"Selama lebih dari 5 dekade, suara luar biasa Peabo telah menjadi pengiring beberapa momen paling berharga dalam hidup," kata keluarganya dalam pernyataannya.
"Musiknya telah menemani generasi demi generasi melalui perayaan yang penuh sukacita, kisah cinta yang agung, dan momen-momen penghiburan serta inspirasi yang abadi, menciptakan warisan yang akan selamanya hidup di hati mereka yang mencintainya dan banyak orang yang hidupnya tersentuh oleh lagunya," lanjut pihak keluarga.
Mereka yakin Peabo Bryson akan terus hidup lewat karya-karyanya sampai kapan pun. Pihak keluarga menyebut, warisan musik almarhum akan terus hidup untuk generasi mendatang.
Peabo Bryson lahir 13 April 1951. Pria asal Amerika Serikat itu merupakan sosok di balik banyak lagu hits pada masanya dalam rentang waktu panjang sejak tahun 1970-an hingga 2010-an, termasuk lagu berjudul Feel the Fire, I'm So Into You, Can You Stop the Rain, If Ever You're In My Arms Again, dan Reaching for the Sky.
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