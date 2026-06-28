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Abdul Rahman
Minggu, 28 Juni 2026 | 21.43 WIB

Gendong Buah Hati, Via Vallen Tiba-tiba Terjatuh dari Tangga

Penyanyi dangdut Via Vallen. (Instagram: viavallen) - Image

Penyanyi dangdut Via Vallen. (Instagram: viavallen)

JawaPos.com - Via Vallen terjatuh dari tangga saat sedang menggendong buah hati keduanya yang bernama Namy Shafiyyah Azzahra Radia atau Shaza, yang lahir pada Maret 2026 lalu.

Kabar tersebut diinformasikan penyanyi dangdut yang melejit lewat tembang Sayang melalui unggahannya di Instagram. Dalam video yang dibagikan, Via Vallen terlihat turun dari tangga sambil menggendong buah hatinya.

Via Vallen tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Untungnya dia tetap memegangi buah hatinya dengan sangat baik sehingga si kecil dalam keadaan selamat.

Sedangkan Via Vallen terlihat berusaha menjaga agar jatuhnya dia dampaknya tidak terlalu fatal.

Dan usaha Via Vallen yang saat itu sedang mengenakan pakaian daster bisa dikatakan berhasil. 

"Tiba-tiba oleng," tulis Via Vallen di akun media sosialnya.

Ibu dua anak itu mengabarkan kondisinya baik-baik saja meski sempat terjatuh dari tangga. Hal itu membuat netizen, terutama para penggemarnya lega.

"Alhamdulillah, we are okay," ungkap Via Vallen.

Editor: Abdul Rahman
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