Sinopsis Film Chef (2014): Melihat Jatuh Bangun Seorang Koki Berkat Semangat, Keringat dan Dukungan Keluarganya

JawaPos.com - Pekerjaan sebagai koki di dapur seringkali terlihat mudah dan sederhana oleh banyak orang. Namun, mereka yang berada di dapur bisa menanggung seluruh beban bisnis. Satu kesalahan kecil pun dapat berdampak besar bagi keseluruhan restoran.

Tidak hanya itu, kekreatifan sang koki juga belum tentu dapat berkembang dengan baik karena betapa ketatnya sistem restoran, sehingga banyak koki tidak merasa bebas di dapur mereka sendiri.

Terutama apabila restoran sudah menjadi terkenal dan disegani oleh banyak orang, para koki akan semakin tertekan untuk memenuhi seluruh ekspektasi idealis pelanggannya.

Chef Carl (Jon Favreau) sudah lama bekerja di dapur sampai sekarang ia menjadi koki kepala di sebuah restoran terkenal di Los Angeles. Carl juga disukai dan dihormati oleh para staff lain pula, tapi ia sering berdebat dengan Riva (Dustin Hoffman), pemilik restoran.

Carl ingin mengembangkan menu-menunya dan memperkenalkan banyak hidangan inovatif dengan kemampuannya. Tapi, Riva lebih suka untuk main aman dan tetap menggunakan resep tradisional yang sudah ada dan serta disukai.

Seorang kritikus makanan bernama Ramsey (Oliver Platt) mengumumkan bahwa ia hendak mengunjungi restorannya. Mendengar itu, Carl sangat ingin membuatkan menu baru untuknya, tapi Riva memaksa Carl untuk memasak menu reguler. Akibatnya, Carl mendapatkan penilaian yang buruk.

Melihat itu, Carl menjadi sangat marah dan membalas Ramsey di Twitter tanpa sadar bahwa apa yang ia tulis dapat dilihat oleh publik. Hal ini membuat Carl viral secara online.

Carl hendak menantang Ramsey dengan hidangan barunya, tapi Riva segera menentangnya dan memaksa Carl menghentikan perseteruannya dengan Ramsey. Perkelahian membuat Carl marah dan berhenti pada saat itu juga.

Esoknya, Ramsey sekali lagi dikecewakan oleh restoran terkenal tersebut. Dan saat ia tahu bahwa Carl berhenti malam sebelumnya, Ramsey secara publik mencemooh Carl dan menyebutnya pengecut karena kabur.