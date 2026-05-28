Sinopsis Film Glass (2019): Penutup Seri Unbreakable yang Menunjukkan Tidak Semua Pemenangnya Baik

JawaPos.com - Dari berbagai penjahat di dunia, pasti ada beberapa orang yang berkeinginan untuk menghentikan mereka semua. Namun, terkadang metode-metode mereka pilih lebih ekstrim sehingga membuat kita bingung siapa yang jahat di sini.

Ada yang merasa bahwa untuk mengalahkan kejahatan, kita harus mengambil cara baik agar menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini.

Tapi, ada pula yang berpikiran untuk memusnahkan seluruh kejahatan, kita seakan-akan harus menjadi neraka yang lebih panas agar mereka jera.

Setelah Kevin Crumb (James McAvoy), sekarang dijuluki 'The Horde', diketahui oleh media massa dan warga umum. David Dunn (Bruce Willis) merasa bahwa ia dapat menangkapnya.

David sempat berpapasan dengan Kevin yang pada saat itu diambil oleh Hedwig, salah satu kepribadiannya yang masih berumur sembilan tahun. Berkat kemampuan David, ia mengetahui bahwa Kevin telah menculik empat gadis remaja dan dimana ia mengurung mereka.

David dengan mudah mengalahkan Hedwig dan membebaskan keempat gadis itu. Tapi Beast, kepribadian jahat dalam Kevin, langsung mengambil alih dan menyerang David.

Perkelahian mereka membesar sampai mencapai jalanan, yang mendapatkan perhatian kepolisian lokal. Sebuah tim kepolisian khusus yang diketuai oleh Dr. Ellie Staple (Sarah Paulson) segera sampai di lokasi dan menangkap mereka.

Dr. Ellie adalah psikiater spesialis pasien delusi yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan super. Ia juga adalah psikiater yang merawat Elijah Price (Samuel L. Jackson), pelaku kecelakaan kereta besar tahun 2006.

Dr. Ellie juga memiliki alat yang dapat memaksa kepribadian dalam Kevin berganti-ganti mengambil alih tubuh dengan metode kejut cahaya.