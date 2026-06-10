Sinopsis Film Ratatouille (2007): Dengan Bekal Tekad dan Semangat, Semua Orang Bisa Memasak Termasuk Seekor Tikus!

Dua versi poster film Ratatouille (2007) (IMDb dan Rottentomatoes.com)
JawaPos.com - Tidak semua orang bisa mempercayai ini, tapi semua orang bisa memasak. Walaupun dalam tingkat kemahiran tertentu, semua orang dapat menguasai satu jenis masakan.
Memang tidak semua orang memiliki bakat untuk menjadi seorang koki dan kemampuan untuk bekerja di dapur, tapi jangan remehkan siapapun itu. Bahkan seekor tikus pun.
Tikus adalah hewan pengerat yang sering dianggap hama. Mereka sering ditemukan di tempat-tempat kotor dan penuh dengan sampah. Tapi, tikus bernama Remy ini berbeda.
Remy (Patton Oswalt) adalah seekor tikus yang memiliki kepintaran tinggi. Selain ia dapat mengerti manusia dengan baik, ia memiliki indra pengecap dan penciuman yang hebat.
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Ia sangat mengidolakan Chef Auguste Gusteau (Brad Garrett), koki termuda di Prancis yang berhasil mendapatkan penilaian bintang lima. Ia juga memiliki restoran terbaik di Paris. Serta penulis buku resep terkenal dengan motto "Semua Bisa Masak!"
Remy sangat berbeda dengan sisa koloninya. Mereka hanya makan sisa-sisa makanan manusia hanya untuk bertahan hidup. Karena itu, mereka tidak peduli dengan apa yang mereka makan.
Suatu hari Remy berhasil mengendus bau racun tikus dari makanan mereka. Aksinya berhasil menyelamatkan seluruh koloni mereka. Sejak saat itu, Remy bertugas untuk mendeteksi bau racun tikus dari makanan mereka.
Remy tidak menyukai kehidupan seekor tikusnya ini. Ia tidak ingin mencuri makanan dari tong sampah, ia ingin pergi ke dapur dan mengambil makanan yang lebih segar.
Koloni mereka tinggal di atap sebuah rumah tua milik seorang nenek tua di pinggiran Paris. Pada malam hari, Remy sering diam-diam memasuki rumah dan membaca buku resep Chef Gusteau.
Suatu malam, seperti biasa Remy turun ke ruangan untuk membaca buku resep. Si nenek tertidur di depan televisi yang masih menyala. Di televisi ditayangkan bahwa Chef Gusteau menerima penilaian buruk dari seorang kritikus makanan ternama, Anton Ego.
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