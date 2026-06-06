Sinopsis Film The Substitute (1996): Kita Tidak Akan Pernah Tahu Siapa Sebenarnya Guru-Guru Kita

JawaPos.com - Sekolah adalah tempat untuk menggali ilmu dan mengembangkan diri. Tempat ini juga bisa menjadi sebuah tempat berlindung kedua setelah rumah.

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para murid, guru dan staff lainnya apabila diperlukan. Namun, terkadang ada orang-orang jahat yang menggunakan tempat suci ini sebagai sarang kriminalitas.

Terutama di daerah-daerah yang tak terawat dan tidak dipedulikan oleh pemerintah maupun warga sekitarnya.

Salah satunya adalah SMA Columbus, tempat Jane Hetzko (Diane Venora) bekerja sebagai guru. Tapi, sekolah ini terkenal buruk karena banyak muridnya terlibat dalam geng.

Sebagai guru, Jane terus berusaha untuk menjadi guru yang baik dan menjauhkan murid-muridnya dari geng. Akibatnya, ia menjadi target Juan Lacas (Marc Anthony), ketua geng Kings of Destruction (KOD).

Sampai-sampai, suatu hari, Jane diserang saat sedang berjogging. Kaki Jane patah akibat serangan itu.

Untungnya, pacarnya, Jonathan Shale (Tom Berenger) telah kembali dari luar negeri dan dapat menggantikan Jane bekerja sebagai guru di kelasnya.

Jonathan baru saja kembali dari misi dan pekerjaannya di Kuba, sebagai prajurit bayaran. Sebelumnya, ia bertugas dalam Perang Vietnam.

Jonathan sangat terkejut saat ia sampai di sekolah. Tidak hanya murid-muridnya tidak cukup pintar secara akademis, mereka juga tidak dapat mengikuti peraturan dengan baik. Bahkan para murid tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap guru-guru mereka.