Sinopsis Film Korea Selatan Luck Key (2016): Si Kaya dan Si Miskin Bertukar Tempat, Tapi Ternyata Hanya Satu yang Bahagia

Dua versi poster film Luck Key (2016) / imdb
JawaPos.com - Semua orang bisa mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup mereka. Kesempatan itu bisa dapat secara mendadak, atau hasil dari kerja keras.
Kesempatan baru ini bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, apabila digunakan dengan benar. Tapi asal dari kesempatan ini juga harus diketahui sebelum digunakan.
Jaesung (Lee Joon) adalah seorang laki-laki yang sangat ingin menjadi aktor film terkenal. Tapi ia selalu gagal audisi dan hanya mendapatkan peran figuran saja. Ia sudah kehabisan uang untuk mendanai kebutuhannya pula.
Suatu hari, ia memutuskan untuk mandi di sauna umum, dimana ia bertemu dengan laki-laki seram bernama Hyungwook (Yu Haejin). Walaupun seram, Jaesung menyadari bahwa pakaian dan jam tangan yang dipakai Hyungwook semuanya dari brand mahal.
Saat hendak masuk ke pemandian, Hyungwook terpeleset sabun dan jatuh pingsan karena kepalanya terbentur.
Melihat itu, Jaesung berniat jahat dan menukar kunci lokernya dengan Hyungwook, dan mengambil seluruh barang Hyungwook tanpa tahu bahwa Hyungwook adalah pembunuh bayaran. Termasuk mobil, uang dan identitasnya. Karena ternyata Hyungwook mengalami amnesia akibat benturan di kepala.
Hyungwook terbangun di rumah sakit kesulitan untuk mengingat identitasnya. Ia berasumsi bahwa namanya Jaesung dari barang-barang di loker. Ia juga mendapat banyak bantuan dari Lina (Jo Yoonhee), paramedik yang membantu Hyungwook, termasuk membayar biaya pengobatannya setelah berjanji akan mengembalikan uang Lina.
Lina juga menawari Hyungwook untuk bekerja di restoran milik ibunya. Awalnya ibu Lina tidak mendukung keputusan ini, tapi setelah menyadari bahwa Hyungwook sangat pintar menggunakan pisau, Hyungwook segera diterima di dapur.
Hyungwook berhasil menciptakan karya seni dari kemampuannya menggunakan pisau. Karena itu, restoran ibu Rina segera mendapat banyak perhatian dan pelanggan yang tertarik dengan hiasan sayur karya Hyungwook.
Tak lama kemudian Hyungwook menemukan catatan di kalender yang menunjukkan bahwa ia, sebagai Jaesung, harus tiba di sebuah lokasi sebagai figuran di seri televisi bertema gangster.
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