Sinopsis Film Mamma Mia! Here We Go Again (2018): Kembali ke Hotel Indah di Yunani dan Bernyanyi Lagu-Lagu ABBA

JawaPos.com - Setelah orang tua kita pergi dari dunia ini, kita akan bertemu dengan beberapa sosok dalam hidup almarhum yang belum pernah kita temui sebelumnya. Sosok-sosok ini adalah beberapa tokoh dalam kisah orang tua kita yang mengetahui suatu hal tentang orang tua kita.

Terutama apabila kita meneruskan bisnis milik orang tua kita. Para klien atau pelanggan rutin bisnis orang tua kita otomatis akan menjadi pelanggan kita. Para staff dan karyawan orang tua kita, juga akan menjadi tanggungan kita.

Sophie (Amanda Seyfried) sedang bersiap untuk membuka kembali hotel milik ibunya, Donna (Meryl Streep), yang meninggal setahun sebelumnya. Untuk membuka hotel ini ia membutuhkan sebanyak mungkin dukungan dari keluarga dan teman-temannya.

Tapi sayangnya dua dari tiga ayahnya, Harry (Colin Firth) dan Bill (Stellan Skarsgard), tidak dapat datang. Tidak hanya itu, akhir-akhir ini Sophie sering bertengkar dengan suaminya, Sky (Dominic Cooper), yang sedang berada di New York.

Untungnya, satu dari tiga ayahnya, Sam (Pierce Bronan), dan kedua sahabat ibunya, Tanya (Christine Baranski) serta Rosie (Julie Walters). Mereka dapat membantu Sophie bersiap untuk membuka hotelnya.

Melalui mereka, Sophie perlahan-lahan mengetahui kisah bagaimana Donna bisa sampai di pulau kecil di Yunani ini dan menjalankan bisnis hotel.

Donna muda (Lily James) lulus pada tahun 1979 dan bersiap untuk menjelajah dunia sesuai mimpinya. Suatu hari ia sampai di Paris, dan ia bertemu dengan Harry (Hugh Skinner) di sebuah pesta. Mereka menghabiskan satu malam bersama sebelum Donna harus pergi ke Yunani.

Pagi harinya, Donna tertinggal oleh kapalnya ke Yunani. Untungnya ia bertemu dengan Bill (Josh Dylan) yang hendak berlayar ke Yunani dan menawari Donna tumpangan.

Di perjalanan ke sana, mereka bertemu dengan seorang nelayan yang terdampar. Nelayan itu bercerita bahwa ia hendak kembali ke Yunani untuk menghentikan kekasihnya menikahi orang lain. Bill dan Donna segera mengantarnya ke tujuan dan berhasil menghentikan pernikahan tersebut.