Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.43 WIB

Youngjae TWS Alami Cedera Otot, Penampilan di Konser Tetap Berlanjut dengan Penyesuaian Koreografi

Ilustrasi gambar dari Pinterest @ren

 

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Youngjae, anggota TWS, yang dikonfirmasi mengalami cedera otot pada paha kiri menjelang konser tur mereka.
 
Cedera tersebut terjadi saat ia menjalani sesi latihan intensif sebagai persiapan tampil di hadapan para penggemar.
 
Setelah menjalani pemeriksaan menyeluruh, tim medis menyarankan agar Youngjae menghindari gerakan yang memberikan tekanan berlebih pada area yang cedera.
 
Demi menjaga proses pemulihan, sebagian koreografi selama konser akan dimodifikasi sehingga ia dapat tampil dengan lebih aman.
 
Meski sedang dalam masa pemulihan, Youngjae memilih untuk tetap hadir di atas panggung dalam konser 2026 TWS TOUR "24/7:FOR:YOU" IN SEOUL yang digelar pada 27–28 Juni 2026.
 
Keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi dengan tim medis dan agensi, sekaligus mempertimbangkan keinginannya untuk tetap bertemu para penggemar.
 
Pihak agensi menegaskan bahwa kondisi kesehatan Youngjae akan terus dipantau secara ketat selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
 
Keselamatan sang artis menjadi prioritas utama, sehingga jadwal dan penampilannya akan disesuaikan apabila diperlukan demi mempercepat proses penyembuhan.
 
Kabar ini langsung memicu gelombang dukungan dari para penggemar di berbagai media sosial.
 
Banyak yang mengirimkan doa dan harapan agar Youngjae segera pulih sepenuhnya, serta mengapresiasi semangatnya untuk tetap menyapa penggemar meski tengah mengalami cedera.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Limp Bizkit Pilih Malaysia Satu-satunya Konser di Asia 2026, Segini Harga Tiket dan Cara Membelinya Bagi Fans Indonesia - Image
Music & Movie

Limp Bizkit Pilih Malaysia Satu-satunya Konser di Asia 2026, Segini Harga Tiket dan Cara Membelinya Bagi Fans Indonesia

Kamis, 25 Juni 2026 | 20.56 WIB

Apa yang Anda Lakukan saat Lagu Favorit Anda Dibawakan di Konser? Langsung Maju ke Depan, Ikut Bernyanyi, atau Merekamnya? Ini Artinya - Image
Kepribadian

Apa yang Anda Lakukan saat Lagu Favorit Anda Dibawakan di Konser? Langsung Maju ke Depan, Ikut Bernyanyi, atau Merekamnya? Ini Artinya

Selasa, 9 Juni 2026 | 20.00 WIB

Ada Konser EXO hingga Raisa, Ini Panduan Rekayasa Lalu Lintas GBK 6-7 Juni 2026, Lengkap Dengan Rute Transjakarta - Image
Jabodetabek

Ada Konser EXO hingga Raisa, Ini Panduan Rekayasa Lalu Lintas GBK 6-7 Juni 2026, Lengkap Dengan Rute Transjakarta

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore