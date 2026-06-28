Guns N’ Roses Resmi Gelar Konser di Jakarta Indonesia pada Akhir Tahun 2026

Axl roses dan Slash (Instagram @gunsnroses)
JawaPos.com - Band rock legendaris asal Amerika Serikat, Guns N’ Roses, resmi dijadwalkan menggelar konser di Jakarta, Indonesia, pada 21 November 2026.
Dikutip dari akun Instagram promotor resmi konser Guns N’ Roses @rajawaliindonesia pada Minggu (28/6), Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian World Tour 2026 yang akan menghadirkan kembali Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan di hadapan penggemar Tanah Air.
Konser ini sekaligus menjadi penanda kembalinya Guns N’ Roses setelah delapan tahun sejak penampilan terakhir mereka di Jakarta pada 2018.
Guns N’ Roses akan tampil di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dengan konsep pertunjukan yang berbeda dibandingkan konser sebelumnya.
Pemilihan Stadion Madya dilakukan untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih dekat antara penggemar dan para personel band. Dengan kapasitas sekitar 25 ribu penonton, konser tersebut dipastikan memiliki jumlah tiket yang lebih terbatas.
Promotor Rajawali Indonesia menyebut konser Guns N’ Roses kali ini menjadi salah satu proyek terbesar yang pernah mereka tangani. Produksi berskala internasional tersebut dipersiapkan untuk menghadirkan pertunjukan musik rock dengan standar global.
Harga tiket konser akan tersedia dalam beberapa kategori dengan kisaran mulai Rp1 juta hingga Rp5 juta.
Penjualan tiket konser Guns N’ Roses akan dilakukan melalui tiga tahap mulai Juli 2026. Anggota resmi Nightrain Fan Club mendapatkan kesempatan pertama melalui presale pada 2 Juli 2026, kemudian dilanjutkan Balé by BTN Presale pada 16 Juli 2026.
Sementara itu, penjualan umum atau General On Sale akan dibuka mulai 30 Juli 2026 melalui platform TipTip dan situs resmi konser.
Kehadiran Guns N’ Roses di Jakarta diprediksi menjadi salah satu konser musik paling dinantikan dan bergengsi di Indonesia sepanjang 2026.
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