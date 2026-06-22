Hearts2Hearts Pancarkan Energi Musim Panas di MV Lemon Tang, Visual Cerah dan Lagu Adiktif Siap Curi Perhatian

Ilustrasi gambar dari pinterest @shiera

JawaPos.com - Hearts2Hearts kembali menyapa penggemar dengan semangat baru melalui video musik "Lemon Tang" yang resmi dirilis pada 22 Juni 2026.

Comeback kali ini menghadirkan konsep musim panas yang ceria, memadukan visual penuh warna dengan energi muda yang terasa begitu menyegarkan di setiap adegan.

Sejak video dimulai, penonton langsung diajak menikmati atmosfer layaknya liburan musim panas.

Hamparan langit biru, warna kuning lemon yang mendominasi, hingga sentuhan sinematografi yang hangat membuat MV Lemon Tang terasa seperti secangkir minuman dingin di tengah cuaca terik—segar, manis, dan sulit dilupakan.

Tak hanya memanjakan mata, Lemon Tang juga menawarkan irama pop yang ringan dengan sentuhan hook yang mudah melekat di telinga.

Dipadukan dengan koreografi yang enerjik dan ekspresi para member yang penuh pesona, lagu ini menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dari awal hingga akhir.

Setiap anggota Hearts2Hearts tampil memancarkan pesona yang berbeda, namun tetap menyatu dalam konsep yang cerah dan penuh keceriaan.

Chemistry antarmember semakin terasa kuat, menciptakan penampilan yang mampu membuat penggemar ikut larut dalam suasana bahagia yang dibangun sepanjang MV.

Melalui Lemon Tang, Hearts2Hearts menunjukkan warna musik yang semakin matang tanpa kehilangan identitas remaja yang menjadi daya tarik mereka.

Comeback ini bukan sekadar menghadirkan lagu baru, tetapi juga menjadi bukti bahwa grup tersebut terus berkembang dengan konsep yang segar dan memikat.

Dengan kombinasi visual yang memanjakan mata, melodi yang adiktif, dan penampilan yang penuh energi, Lemon Tang berpotensi menjadi salah satu lagu yang paling bersinar dan menemani musim panas para pencinta K-pop di tahun 2026.