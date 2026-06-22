Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 23 Juni 2026 | 04.28 WIB

Hearts2Hearts Pancarkan Energi Musim Panas di MV Lemon Tang, Visual Cerah dan Lagu Adiktif Siap Curi Perhatian

Ilustrasi gambar dari pinterest @shiera

 

JawaPos.com - Hearts2Hearts kembali menyapa penggemar dengan semangat baru melalui video musik "Lemon Tang" yang resmi dirilis pada 22 Juni 2026.
 
Comeback kali ini menghadirkan konsep musim panas yang ceria, memadukan visual penuh warna dengan energi muda yang terasa begitu menyegarkan di setiap adegan.
 
Sejak video dimulai, penonton langsung diajak menikmati atmosfer layaknya liburan musim panas.
 
Hamparan langit biru, warna kuning lemon yang mendominasi, hingga sentuhan sinematografi yang hangat membuat MV Lemon Tang terasa seperti secangkir minuman dingin di tengah cuaca terik—segar, manis, dan sulit dilupakan.
 
Tak hanya memanjakan mata, Lemon Tang juga menawarkan irama pop yang ringan dengan sentuhan hook yang mudah melekat di telinga.
 
Dipadukan dengan koreografi yang enerjik dan ekspresi para member yang penuh pesona, lagu ini menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dari awal hingga akhir.
 
Setiap anggota Hearts2Hearts tampil memancarkan pesona yang berbeda, namun tetap menyatu dalam konsep yang cerah dan penuh keceriaan.
 
Chemistry antarmember semakin terasa kuat, menciptakan penampilan yang mampu membuat penggemar ikut larut dalam suasana bahagia yang dibangun sepanjang MV.
 
Melalui Lemon Tang, Hearts2Hearts menunjukkan warna musik yang semakin matang tanpa kehilangan identitas remaja yang menjadi daya tarik mereka.
 
Comeback ini bukan sekadar menghadirkan lagu baru, tetapi juga menjadi bukti bahwa grup tersebut terus berkembang dengan konsep yang segar dan memikat.
 
Dengan kombinasi visual yang memanjakan mata, melodi yang adiktif, dan penampilan yang penuh energi, Lemon Tang berpotensi menjadi salah satu lagu yang paling bersinar dan menemani musim panas para pencinta K-pop di tahun 2026.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Comeback Belum Dimulai, Hearts2Hearts Diterpa Tuduhan Plagiarisme - Image
Music & Movie

Comeback Belum Dimulai, Hearts2Hearts Diterpa Tuduhan Plagiarisme

Kamis, 11 Juni 2026 | 18.15 WIB

Jadi Pusat Perhatian, Hearts2Hearts Bagikan Teaser untuk Lemon Tang, Comeback di Bulan Juni? - Image
Entertainment

Jadi Pusat Perhatian, Hearts2Hearts Bagikan Teaser untuk Lemon Tang, Comeback di Bulan Juni?

Selasa, 2 Juni 2026 | 15.40 WIB

Selamat! Hearts2Hearts Raih 100 Juta Penayangan dengan MV RUDE! - Image
Entertainment

Selamat! Hearts2Hearts Raih 100 Juta Penayangan dengan MV RUDE!

Sabtu, 23 Mei 2026 | 15.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore