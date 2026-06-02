Jadi Pusat Perhatian, Hearts2Hearts Bagikan Teaser untuk Lemon Tang, Comeback di Bulan Juni?

Hearts2Hearts. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Sejak kemunculannya di dunia musik Korea, girlgrup Hearts2Hearts memang selalu menjadi pusat perhatian penggemar dan media.
Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), seperti belakangan ini, mereka dikabarkan akan comeback dengan karya yang lebih memukau
Tepatnya pada tanggal 1 Juni tengah malam KST, Hearts2Hearts secara resmi mengumumkan rencana comeback mereka di akhir bulan itu.
Dalam teaser yang dibagikan itu terlihat buah lemon yang muncul layaknya matahari dengan latar pemandangan langit biru, yang membuat penasaran.
Video teaser itu ujuga dilengkapi suara kicauan burung yang merdu, pastinya penggemar tak sabar menantikan karya baru tersebut.
Grup pendatang baru SM Entertainment ini akan kembali dengan mini album kedua mereka berjudul Lemon Tang pada tanggal 22 Juni pukul 6 sore KST.
Hearts2Hearts memulai debut mereka awal tahun ini pada tanggal 24 Februari dengan singel pertama bertajuk The Chase, ini akan menandai comeback pertama dalam waktu sekitar empat bulan.
Memiliki anggota berbakat yaitu Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian, dan Ye-on, grup ini melejit dalam waktu singkat.
Dengan visual serta bakat yang mereka miliki, grup ini berhasil debut pada 24 Februari 2025, disertai album singel pertama mereka, The Chase.
Hearts2Hearts memiliki makna, yang berarti mereka akan terhubung dengan penggemar secara luas melalui dunia musik.
