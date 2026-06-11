Comeback Belum Dimulai, Hearts2Hearts Diterpa Tuduhan Plagiarisme

JawaPos.com - Girl group rookie SM Entertainment, Hearts2Hearts tengah menjadi sorotan menjelang comeback mereka pada 22 Juni mendatang. - Girl group rookie SM Entertainment, Hearts2Hearts tengah menjadi sorotan menjelang comeback mereka pada 22 Juni mendatang. Perhatian publik tertuju pada beberapa konsep foto mini album kedua mereka yang berjudul Lemon Tang.

Tak lama setelah foto tersebut, sejumlah netizen mulai membandingkannya dengan konsep milik girl group ifeye yang dirilis pada Juli 2025.

Perbandingan konsep foto ifeye dan Hearts2Hearts (X @MALSIZZYANG)

Kemiripan antara kedua konsep itu kemudian memicu tuduhan plagiarisme di berbagai komunitas online dan media sosial.

Sebagian netizen menilai kesamaan terlalu mencolok untuk dianggap sebagai kebetulan semata.

"Ini bukan sekadar mirip… ini benar-benar menjiplak persis sama. Ini adalah kasus plagiarisme terburuk yang pernah saya lihat," tulis seorang netizen yang dikutip dari Koreaboo.

"SM benar-benar harus berhenti…mereka punya banyak uang…ayo dong."

Mereka menyoroti beberapa elemen konsep yang dinilai hampir sama dengan konsep yang digunakan oleh ifeye.

Selain foto konsep, nama album Lemon Tang juga menjadi bahan perdebatan karena dianggap memiliki kemiripan dengan konsep Sweet Tang milik ifeye.

"Saya bisa mengerti jika sampul albumnya terlihat mirip, tetapi menggunakan nama album yang sama adalah plagiarisme. Maksud saya, 'Sweet Tang' dan 'Lemon Tang'? Apakah SM sudah gila? Mereka bahkan mencuri dari perusahaan yang lebih kecil."

Meski begitu, tidak semua netizen setuju dengan tuduhan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa konsep serupa pernah digunakan oleh grup lain sebelumnya sehingga kemiripan belum tentu menunjukkan adanya penyalinan.