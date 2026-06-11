Comeback Belum Dimulai, Hearts2Hearts Diterpa Tuduhan Plagiarisme

Konsep foto mini album kedua Hearts2Hearts berjudul Lemon Tang (X @Hearts2Hearts)
Perhatian publik tertuju pada beberapa konsep foto mini album kedua mereka yang berjudul Lemon Tang.
Tak lama setelah foto tersebut, sejumlah netizen mulai membandingkannya dengan konsep milik girl group ifeye yang dirilis pada Juli 2025.
Sebagian netizen menilai kesamaan terlalu mencolok untuk dianggap sebagai kebetulan semata.
Mereka menyoroti beberapa elemen konsep yang dinilai hampir sama dengan konsep yang digunakan oleh ifeye.
Selain foto konsep, nama album Lemon Tang juga menjadi bahan perdebatan karena dianggap memiliki kemiripan dengan konsep Sweet Tang milik ifeye.
"Saya bisa mengerti jika sampul albumnya terlihat mirip, tetapi menggunakan nama album yang sama adalah plagiarisme. Maksud saya, 'Sweet Tang' dan 'Lemon Tang'? Apakah SM sudah gila? Mereka bahkan mencuri dari perusahaan yang lebih kecil."
Meski begitu, tidak semua netizen setuju dengan tuduhan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa konsep serupa pernah digunakan oleh grup lain sebelumnya sehingga kemiripan belum tentu menunjukkan adanya penyalinan.
"Foto yang diambil dari sudut itu adalah referensi umum. Jika Anda menyebut ini plagiarisme, maka itu berarti jika saya juga menjiplak Red Velvet."
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang