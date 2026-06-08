Reborn Rookie Tuai Perhatian, Dapat Rating Tertinggi dari Semua Drama JTBC di Tahun 2026

JawaPos.com - Drama Korea berjudul Reborn Rookie disukai penonton hingga berhasil mencetak rekor baru untuk tahun 2026.

Dilansir dari Soompi, Senin (8/6), dibintangi Lee Jun Young dan Lee Ju Myoung, drama ini meraih rating penonton tertinggi dari semua drama JTBC.

Drama yang tayang 30 Mei ini menyoroti Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), ketua berpengaruh dari konglomerat terkemuka Choi Sung Group.

Ia juga dipuja sebagai seorang jenius bisnis, namun setelah sebuah kecelakaan, ia secara tak terduga mendapati dirinya menjalani kehidupan kedua.

Ternyata jiwanya bertukar ke dalam tubuh muda seorang pemain sepak bola bernama Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young), memaksanya untuk memulai kembali sebagai karyawan pemula di perusahaannya sendiri.

Sedangkan menurut Nielsen Korea, episode ketiga berhasil naik ke rating rata-rata nasional sebesar 6,7 persen.

Untuk drama My Royal Nemesis dari SBS mendapat rating rata-rata nasional sebesar 9,9 persen untuk malam itu, menjadikannya miniseri yang paling banyak ditonton sepanjang minggu.

Kemudian Fifties Professionals, tayang di slot waktu yang sama dengan My Royal Nemesis, mempertahankan rating rata-rata nasionalnya sebesar 4,8 persen saat menyelesaikan paruh pertama penayangannya.

Menarik perhatian, Recipe for Love mendominasi sebagai acara yang paling banyak ditonton pada hari Sabtu dengan rata-rata rating nasional 13,1 persen.