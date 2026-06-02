Sangat Terkejut, Lee Jun Young Mengungkap Sesuatu di Konferensi Pers Darurat di Drama Reborn Rookie

Pemeran drama Reborn Rookie. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Belakangan ini, aktor Korea Lee Jun Young memikat perhatian lewat Reborn Rookie, dimana drama tersebut telah merilis cuplikan untuk episode selanjutnya.
Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), drama seru ini mengisahkan Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), ketua berpengaruh dari konglomerat terkemuka Choiseong Group.
Setelah kecelakaan, ijiwanya bertukar ke dalam tubuh muda pemain sepak bola Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young), memaksanya untuk memulai kembali sebagai karyawan pemula di perusahaannya sendiri.
Terlihat seru, di episode pertama Reborn Rookie, anak-anak tertua Kang Yong Ho, Kang Jae Gyeong (Jeon Hye Jin) dan Kang Jae Seong (Jin Goo), melukai Hwang Jun Hyun dalam kecelakaan tabrak lari.
Ketika Hwang Jun Hyun muncul dengan bukti, Kang Yong Ho menyembunyikan amarahnya atas perilaku anak-anaknya dan dengan tenang menawarkan cek kosong kepada pemuda itu.
Tiba-tiba terjadi kecelakaan tabrakan, menyebabkan kedua pria itu tiba-tiba bertukar jiwa, setelah terbangun di tubuh Hwang Jun Hyun, Kang Yong Ho mengetahui bahwa ia dijebak.
Foto terbaru dari episode kedua menyoroti Hwang Jun Hyun (yang sekarang sebenarnya adalah Kang Yong Ho) naik podium pada konferensi pers darurat yang diadakan oleh Grup Choiseong.
Nampak terlihat jelas tatapan tegas Hwang Jun Hyun saat berdiri di hadapan kerumunan wartawan mengisyaratkan tekadnya.
Sementara itu, Kang Jae Gyeong dan Kang Jae Seong yang terkejut tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka saat menatap Hwang Jun Hyun.
Ekspresi kebingungan mereka menunjukkan bahwa situasi tak terduga sedang terjadi, saksikan episode selanjutnya Reborn Rookie pada 31 Mei pukul 22.30 KST.
