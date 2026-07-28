3 Momen Paling Tulus Hyeri dan Hwang In Youp di Episode 3-4 'Dream to You' yang Bikin Baper 

hyeri dan hwang in youp (x @soompi)

JawaPos.com – Drama "Dream to You" mulai menunjukkan pesonanya di episode 3 dan 4. Hubungan Joo Yi Jae dan Woo Soo Bin berkembang semakin dalam setelah keduanya berhenti menyembunyikan perasaan dan mulai menghadapi masa lalu bersama.

Perjalanan emosional mereka menghadirkan sejumlah adegan yang sukses membuat penonton ikut larut dalam kisah cinta reuni tersebut.

Dikutip dari soompi, momen pertama yang paling berkesan terjadi ketika Yi Jae dan Soo Bin akhirnya saling membuka luka yang selama ini mereka pendam.

Soo Bin mengungkap alasan sebenarnya mengapa ia pergi ke Amerika Serikat bertahun-tahun lalu, termasuk pengalaman kekerasan yang ia alami dari sang ayah.

Di sisi lain, Yi Jae dengan jujur mengakui bahwa meski memahami keadaan Soo Bin, rasa sakit karena harus melepaskan impiannya tetap tidak bisa dihapus begitu saja. Kejujuran keduanya menjadi titik balik penting dalam hubungan mereka.

Momen kedua hadir saat Yi Jae memutuskan menerima tawaran Soo Bin untuk kembali mengerjakan naskah film yang mereka tulis ketika remaja.

Setelah kehilangan pekerjaannya, ia mendapat kesempatan untuk kembali mengejar mimpi yang sempat ditinggalkan.

Soo Bin terus memberikan dukungan dan kepercayaan, membantu Yi Jae mengatasi keraguannya hingga perlahan menemukan kembali semangatnya di dunia perfilman.

Kedekatan mereka semakin terasa ketika harus tinggal bersama demi menyelesaikan proyek tersebut.

Berbagai interaksi sederhana, mulai dari bekerja hingga berbagi keseharian, membuat perasaan yang selama ini terpendam kembali tumbuh.

Drama ini memanfaatkan sejumlah elemen khas komedi romantis untuk memperkuat chemistry kedua karakter tanpa menghilangkan sisi emosional cerita.

Puncak episode 3 dan 4 terjadi ketika Yi Jae tak lagi mampu menyembunyikan isi hatinya dan mencium Soo Bin.

Setelah berpisah selama satu dekade, keduanya akhirnya berbagi ciuman pertama yang menjadi hadiah manis bagi penonton yang telah mengikuti perjalanan hubungan mereka sejak awal.

Adegan tersebut sekaligus membuka babak baru yang diperkirakan akan membawa tantangan dan konflik baru pada episode berikutnya.

Dengan perpaduan romansa, penyembuhan luka masa lalu, dan chemistry yang semakin kuat antara Hyeri dan Hwang In Youp, "Dream to You" berhasil membuat kisah cinta mereka terasa lebih emosional dan realistis.

Episode 3 dan 4 pun menjadi titik penting yang menandai perubahan besar dalam hubungan kedua karakter utama, sekaligus meningkatkan antusiasme penonton untuk menantikan kelanjutan drama ini.