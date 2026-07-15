Hwang In Youp dan Hyeri Makin Dekat, Saksikan Kisah Mereka di Drama Dream To You

Hwang In Youp dan Hyeri. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Drama Korea Dream to You yang mencuri perhatian, kini merilis foto-foto terbaru menjelang penayangannya.
Dikutip dari laman Soompi, Rabu (15/7), bergenre komedi romantic, drama ini mengisahkan tentang reuni sutradara film jenius Woo Soo Bin (Hwang In Youp), yang kembali setelah mencapai mimpinya.
Ia juga akan bertemu dengan reporter Ju Yi Jae (Hyeri), yang telah melupakan mimpinya sendiri, menarik perhatian penonton.
Di episode pertama, Woo Soo Bin, yang kembali ke Korea untuk menepati janji yang dibuatnya kepada Ju Yi Jae untuk membuat film bersama, terus maju meskipun reaksi dingin dari Ju Yi Jae.
Kemudian Woo Soo Bin menyerahkan naskah film "Gyeongseong Love Song" yang belum selesai dengan kata-kata, "Lakukan denganku,"
Dengan cepat, Ju Yi Jae marah menolak dan berkata, "Kau adalah penyesalanku," telah membangkitkan rasa ingin tahu.
Woo Soo Bin menatap Ju Yi Jae dengan tatapan yang jauh lebih dalam, berbeda dari rayuan main-main yang sebelumnya ia tunjukkan, terlihat dari foto yang baru dirilis.
Suasana antara Woo Soo Bin dan Ju Yi Jae pun intens, ditambah jarak yang sangat dekat dan suasana yang halus dan mencekam, membuat tingkat antusiasme semakin tinggi.
Tim produksi berkomentar, “Alasan mengapa Ju Yi Jae menyebut Woo Soo Bin sebagai penyesalanku.
Namun kebenaran yang memilukan di balik perpisahan mereka 15 tahun lalu akan terungkap di episode kedua.
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