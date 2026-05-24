Sinopsis Film Unbreakable (2000): Menemukan Kekurangan Seorang Pahlawan dan Kelebihan Seorang Penjahat

JawaPos.com - Tidak semua pahlawan lahir mengetahui kemampuannya. Ada yang harus mengalami suatu kejadian besar untuk menyadari bahwa mereka memiliki suatu bakat. Lalu mereka harus memutuskan untuk hidup biasa seperti sebelumnya, atau menjadi menggunakan kemampuan mereka sebagai pahlawan.

Ada pula mereka yang harus bertahan hidup karena kekurangan mereka. Akibatnya mereka harus hidup lebih hati-hati dan mencari cara yang lebih baik untuk bertahan hidup. Walaupun itu memanipulasi orang.

Elijah Price (Samuel L. Jackson) terlahir dengan tulang yang sangat rapuh, ia bahkan lahir dengan keadaan penuh dengah patah tulang. Sampai ia dewasa, ia masih harus hidup hati-hati karena kondisinya.

Karena penyakitnya ini, ia sering dirundung oleh teman-temannya dan dijuluki Mr. Glass (Tuan Kaca). Sekarang ia membuka galeri seni komik superhero yang sukses.

Lalu ada David Dunn (Bruce Willis) yang kesulitan untuk mempertahankan pernikahannya. Ia bekerja sebagai staf keamanan di sebuah stadium kampus, tapi gajinya tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya.

David baru saja menyelesaikan proses wawancara kerjanya di New York, dan hendak pulang dengan kereta. Tapi tiba-tiba kereta mengalami malfungsi dan keluar dari relnya. Kecelakaan itu memakan nyawa seluruh penumpang dan kru, kecuali David.

David tidak terlalu ingat banyak, ia hanya tiba-tiba terbangun di rumah sakit dan membuat heran semua orang karena ia sama sekali tidak terluka sedikit pun.

Setelah kembali dari melayat para korban kereta, David menemukan kertas berisikan catatan di kaca mobilnya. Kertas itu bertuliskan, "Apakah kamu pernah sakit?".

Kertas itu adalah sebuah kertas iklan menuju galeri Elijah, "Limited Edition". Kebingungan, David pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Elijah disana.