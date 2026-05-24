Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Alberta Dionny Natanuel
Senin, 25 Mei 2026 | 06.00 WIB

Sinopsis Film Unbreakable (2000): Menemukan Kekurangan Seorang Pahlawan dan Kelebihan Seorang Penjahat

Poster film Unbreakable (2000) (IMDb) - Image

Poster film Unbreakable (2000) (IMDb)

JawaPos.com - Tidak semua pahlawan lahir mengetahui kemampuannya. Ada yang harus mengalami suatu kejadian besar untuk menyadari bahwa mereka memiliki suatu bakat. Lalu mereka harus memutuskan untuk hidup biasa seperti sebelumnya, atau menjadi menggunakan kemampuan mereka sebagai pahlawan.

Ada pula mereka yang harus bertahan hidup karena kekurangan mereka. Akibatnya mereka harus hidup lebih hati-hati dan mencari cara yang lebih baik untuk bertahan hidup. Walaupun itu memanipulasi orang. 

Elijah Price (Samuel L. Jackson) terlahir dengan tulang yang sangat rapuh, ia bahkan lahir dengan keadaan penuh dengah patah tulang. Sampai ia dewasa, ia masih harus hidup hati-hati karena kondisinya. 

Karena penyakitnya ini, ia sering dirundung oleh teman-temannya dan dijuluki Mr. Glass (Tuan Kaca). Sekarang ia membuka galeri seni komik superhero yang sukses. 

Lalu ada David Dunn (Bruce Willis) yang kesulitan untuk mempertahankan pernikahannya. Ia bekerja sebagai staf keamanan di sebuah stadium kampus, tapi gajinya tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya. 

David baru saja menyelesaikan proses wawancara kerjanya di New York, dan hendak pulang dengan kereta. Tapi tiba-tiba kereta mengalami malfungsi dan keluar dari relnya. Kecelakaan itu memakan nyawa seluruh penumpang dan kru, kecuali David.

David tidak terlalu ingat banyak, ia hanya tiba-tiba terbangun di rumah sakit dan membuat heran semua orang karena ia sama sekali tidak terluka sedikit pun. 

Setelah kembali dari melayat para korban kereta, David menemukan kertas berisikan catatan di kaca mobilnya. Kertas itu bertuliskan, "Apakah kamu pernah sakit?". 

Kertas itu adalah sebuah kertas iklan menuju galeri Elijah, "Limited Edition". Kebingungan, David pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Elijah disana. 

Elijah menceritakan tentang dirinya dan teorinya. Ia percaya apabila ia terlahir dengan tulang yang sangat rapuh, pasti ada orang yang memiliki kondisi berkebalikan darinya. 

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Sinopsis dan Review Film Mortal Kombat (2021): Melihat Sejarah Awal Pertandingan Penuh Fatalitas dari Game Klasik - Image
Music & Movie

Sinopsis dan Review Film Mortal Kombat (2021): Melihat Sejarah Awal Pertandingan Penuh Fatalitas dari Game Klasik

Senin, 11 Mei 2026 | 05.02 WIB

Sinopsis Film Epic (2013): Petualangan Keren Bisa Dimulai dari Halaman Belakang Kita Sendiri - Image
Music & Movie

Sinopsis Film Epic (2013): Petualangan Keren Bisa Dimulai dari Halaman Belakang Kita Sendiri

Senin, 11 Mei 2026 | 04.56 WIB

Sinopsis Film The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014), Memulai Reformasi Pemberontakan Melawan Pemerintahan Diktator - Image
Music & Movie

Sinopsis Film The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014), Memulai Reformasi Pemberontakan Melawan Pemerintahan Diktator

Kamis, 9 April 2026 | 04.21 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore