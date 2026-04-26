Sinopsis Film Coraline (2009): Dunia Lain di Balik Pintu Belum Tentu Seindah yang Kita Harapkan

Dua versi poster film Coraline (2009) (Rottentomatoes.com dan IMDb)
JawaPos.com - Ketika kita memasuki masa puber, perasaan hati dan emosi kita akan campur aduk. Terutama apabila terjadi sebuah perubahan besar pada hidup kita, seperti pindah rumah.
Akibatnya kita dapat kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, bertengkar dengan anggota keluarga, hingga mengatakan hal-hal yang kita harap dapat ditarik kembali.
Namun, setelah kita bisa menyesuaikan diri dengan rumah baru, kita dapat menemukan hal-hal spesial tentangnya.
Coraline Jones (Dakota Fanning), baru saja pindah dari Michigan, ke sebuah kota entah berantah di Oregon, bersama orang tuanya Charlie (John Hodgman) dan Mel (Teri Hatcher).
Mereka bertiga tinggal di sebuah gedung apartemen bernama Pink Palace. Apartemen ini awalnya adalah sebuah mansion gaya Victoria besar yang dibagi menjadi tiga unit apartemen. Bangunan ini dimiliki oleh Nyonya Lovat.
Tapi, Nyonya Lovat tidak lagi tinggal di sana dan menetap di pondok lain dekat gedung apartemen bersama cucunya, Wybie (Robert Bailey Jr.). Bahkan beliau melarang cucunya untuk memasuki Pink Palace, karena ia kehilangan saudarinya di gedung tersebut.
Coraline bertemu dengan Wybie di tengah petualangannya mengitari Pink Palace. Wybie juga memperkenalkan tanaman-tanaman di hutan sekitar apartemennya, dan memperkenalkan tetangga-tetangganya yang unik.
Dari unit paling bawah, ada dua nenek-nenek bernama Ms. Spink (Jennifer Saunders) dan Ms. Forcible (Dawn French). Mereka berdua pensiunan duo ahli akrobat dan aktris teater terkenal, dan sekarang menikmati masa pensiunnya bersama-sama dengan anjing-anjing peliharaan mereka.
Unit paling atas awalnya adalah loteng biasa, tapi sekarang dihuni oleh Mr. Bobinsky (Ian McShane). Ia adalah pesenam asal Russia yang sekarang melatih tikus sirkus.
Setelah hari pertama pertemuan Coraline dengan Wybie, Wybie memberinya sebuah boneka yang sangat mirip dengan Coraline. Katanya dulunya boneka itu milik saudari neneknya yang hilang.
